Haberler » Güncel » Ordulu genç girişimciler, 'Türkiye'nin Otomobili'ne destek verdi - Haber

Ordulu genç girişimciler, "Türkiye'nin Otomobili"ne destek verdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ordu Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Baran Candan, üretim bandından inecek 452'nci "Türkiye'nin Otomobili"ne talip olduklarını bildirdi.

28.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:28 Ordulu genç girişimciler,
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Baran Candan, üretim bandından inecek 452'nci "Türkiye'nin Otomobili"ne talip olduklarını bildirdi.
Candan, yaptığı yazılı açıklamada, bu otomobilin sadece yerli marka araba yaratmak değil, aynı zamanda teknolojik dönüşüm ve dijital ekonomiye geçiş anlamı taşıdığını olduğunu belirtti.
Bu otomobilin, "yeni lige çıkış ve yeni bir meydan okumadır" ifadesini kullanan Candan, "Bizlerde TOBB Ordu Genç Girişimciler Kurulu olarak 2022 yılında üretim bandından inecek 452'nci yerli otomobile talip olduğumuzu açıklıyoruz. Resmi başvurumuzu da bizzat giderek TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Candan, TOBB Ordu Genç Girişimciler Kurulu olarak Türkiye'nin yarım asırlık hayaline ulaşmasını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğluna, TOGG çatısı altında bir araya gelen iş adamlarına ve Türk iş dünyasına teşekkür etti.

Türkiye, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:50   Günün Özeti - Haber
17:50   İdlib'de siviller güvenli bölgelere kaçmaya devam ediyor - Haber
17:50   Hindistan'da Müslümanlara yönelik ifadeler tepki çekti - Haber
17:48   BAKAN SOYLU:  BİZ BÜYÜK PROJELERİN VE BÜYÜK STRATEJİLERİN ÜLKESİ OLMAK DURUMUNDAYIZ - Haber
17:48   Mürefte Zeytin Kooperatifi 3 milyon 637 bin kilo zeytin aldı - Haber
17:28   Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda muhalefet liderleriyle bir araya gelecek - Haber
16:51   Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı - Haber
16:17   Meteoroloji'nin kar uyarısı İstanbul'da belediye ekiplerini harekete geçirdi - Haber
13:58   Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı - Haber
13:04   "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı - Haber
28.12.2019 17:57:39