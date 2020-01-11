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Ordulu öğrencilerin mektubuna Mehmetçikten cevap geldi

Ordu Fatsa Atatürk İlkokulu öğrencilerinin Hakkari Şemdinli Jandarma Tabur Komutanlığı'ndaki askerler için yazdığı mektuplara askerler video çekerek yanıt verdi.

11.01.2020 00:23 | Son Güncelleme: 11.01.2020 00:25
Atatürk İlkokulu öğrencilerinin Jandarma Tabur Komutanlığı'ndaki askerler için yazdığı mektuplara askerler çekerek yanıt verdi.
Atatürk İlkokulu 3/E sınıfı öğrencileri Şemdinli'de görev yapan Mehmetçik için duygu ve düşüncelerini içeren mektuplar yazarak gönderdi. Mektupları alan askerler ise öğrencilere bir video çekerek cevap verdi.
Mektupları okuduklarını ifade eden askerler, isimlerini söyledikleri öğrencilere teşekkür etti. Askerlerin videosu Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yayınlandı.
Ordulu öğrencilerin mektubuna Mehmetçikten cevap geldi

Şemdinli, Hakkari, Fatsa, Ordu, Güncel

Kaynak: AA


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