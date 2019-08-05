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Ordulu Oktay Demir Dünya 3.'sü

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda 92 kg'da mücadele eden Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Oktay Demir, dünya 3.'sü olarak bronz madalya kazandı.

05.08.2019 14:25 Ordulu Oktay Demir Dünya 3.'sü
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda 92 kg'da mücadele eden Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Oktay Demir, dünya 3.'sü olarak bronz madalya kazandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kulübü sporcusu Oktay Demir, erkekler 92 kilo bronz madalya müsabakasında İsrailli Maik Haimov'un karşısına çıktı. Rakibine sayı tuşuyla 8-0 üstünlük kuran milli sporcu, bronz madalya elde etti.

Milli güreşçi Oktay Demir'in, İsrailli rakibini 8-0 gibi net bir skorla yendiğinin altını çizen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Sporcularımızın Avrupa'da elde ettiği her başarı bizleri gururlandırıyor. Aynı turnuvada belediyemiz sporcusu Adil Mısırcı 110 kiloda dünya 3.'sü olmuştu. Şimdi 92 kg'da Oktay Demir dünya 3.'sü oldu. Elde edilen bu başarılar sporcularımızın doğru yolda olduğunu gösteriyor. Biraz daha gayretle inanıyorum ki, dünya şampiyonluğu gelecektir. Ülke olarak Avrupa'da elde edeceğimiz her başarı bizim için gururdur. Bu gururun devamı için üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Sporcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" diye konuştu. - ORDU

Bulgaristan, Sofya, Ordu, Spor

Kaynak: İHA

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