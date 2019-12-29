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Ordulular kan bağışında

Türk Kızılay Ordu Şubesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında, 2 gün içerisinde 2 bin ünite kan alınması hedefleniyor.

29.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:19 Ordulular kan bağışında
Türk Şubesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında, 2 gün içerisinde 2 bin ünite kan alınması hedefleniyor.

Türk Kızılay Ordu Kan Bağış Merkezi tarafından başlatılan, Altınordu Kaymakamlığı, Ordu Büyükşehir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de destekleri ile 2 gün boyunca sürecek bir kan bağış kampanyası düzenlendi. Aynı anda 60 kişinin kan bağışında bulunabildiği, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin, Recep Kara Salonu'nu tahsis ettiği kampanyaya vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterirken, 2 günün sonunda 2 bin ünite kan toplanması hedefleniyor.

Kampanya hakkında bilgiler veren Türk Kızılay Ordu Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Ünal Keskinoğlu, ilk gün 776 ünite kan bağışının yapıldığını, 2 günlük kampanyanın sonunda 2 bin ünite hedefleri olduğunu söyledi. Dr. Keskinoğlu, "Türk Kızılay Ordu Kan Bağış Merkezi olarak, güzel bir kampanya yapıyoruz. İki gün boyunca sürecek olan kan bağış organizasyonunun 2'nci günündeyiz. İlk gün toplamda 776 ünite kan bağışı elde etmiştik. Bugün de de hedefimiz bin ünite kan bağışı. Ekibimiz gayet güzel ve yoğun bir şekilde devam ediyor. Kan bağışımız sonrasında İnşallah hedeflediğimiz rakama ulaşacağız. Özellikle Ordu'da bu şekilde büyük bir organizasyon ilk defa yapılıyor. Biz de bunu, bağışçılarımızın daha elverişli şartlarda bağışta bulunabilmeleri için iki güne yaydık. Hedefimiz 2 bin ünite kan bağışıydı. Şuana kadar bin 200'den fazla kan bağışı gerçekleşti. İnşallah akşama kadar hedefimize ulaşırız" dedi.

Vatandaşlar da kan bağışının acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu hatırlatarak, herkesi kan bağışına davet etti. Zor durumda olan ve kan bekleyen kişilere umut olmak adına kan bağışında bulunduklarını ifade eden vatandaşlar, aynı zamanda bağış sonrası vücutlarında rahatlama olduğunu da ifade ettiler.

Öte yandan, kan bağışı, Recep Kara Spor Salonu'nda saat 19.00'a kadar devam edecek. - ORDU

Kızılay, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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