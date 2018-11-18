Orduspor'a İş Adamı Aksoy'dan Prim Desteği

Ordulu iş adamı Emin Aksoy
, amatör kümede mücadele eden ve sahasında karşılaştığı Ünye Gençlerbirliği
'ni 4-0 mağlup etmeyi başaran Orduspor
'a prim
desteğinde bulundu.
Süper Lig'den 2012-2013 sezonunda 1. Lig'e düştükten sonra 5 yılda 5 lig birden düşerek Ordu 1. Amatör Küme'de mücadelesini sürdüren Orduspor, Perşembe
ilçesinde Ünye Gençlerbirliği'ni ağırladı.
Maçta 90 dakika boyunca üstün futbol sergileyen Orduspor, rakibini 4-0 yenmeyi başardı.
Orduspor'un başarısını kutlamak isteyen iş adamı Emin Aksoy, futbol takımıyla kentteki bir otelde düzenlenen yemek programında buluştu.
Aksoy, burada yaptığı konuşmada, Orduspor'un mazisi başarılarla dolu bir takım olduğunu belirterek, takımın yaşaması gerektiğini söyledi.
İş adamı Aksoy, Orduspor'a galibiyetinden dolayı prim verdiğini açıkladı.
Aksoy, otelde takımı ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş
'a da Orduspor'un formasını hediye etti.
Ünye,prim,Orduspor
18 Kasım 2018 Pazar 17:14