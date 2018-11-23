23 Kasım 2018, 14:55
»»

Örenci ve Velilerden En Güzel Öğretmenler Günü Hediyesi

Örenci ve Velilerden En Güzel Öğretmenler Günü Hediyesi

Kayseri’de Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri ve velileri, Öğretmenler Günü öncesinde, sınıf öğretmeni adına okulun bahçesine 3 ağaç dikti.

Kayseri'de Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri ve velileri, Öğretmenler Günü öncesinde, sınıf öğretmeni adına okulun bahçesine 3 ağaç dikti.

Kutlamaların hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle Mehmet Sepici 60. Yıl İlkokulu 3/İ sınıfı öğrencileri ve veliler, sınıf öğretmeni Sema Gülcan Kaya'nın Öğretmenler Günü'nü erken kutladı. Veliler, Öğretmenler Günü nedeniyle aldıkları 3 ağacı, sınıf öğretmeni Sema Gülcan Kaya ve öğrencilerle birlikte toprakla buluşturdu.

Veliler, geleceğin büyükleri olan çocukları bir fidan gibi özenle yetiştirmeye çalışan bir öğretmen için dikilen anlamlı olacağını düşündüklerini ifade etti. - KAYSERİ Kayseri
23 Kasım 2018 Cuma 14:55