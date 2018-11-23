Örenci ve Velilerden En Güzel Öğretmenler Günü Hediyesi

23 Kasım 2018 Cuma 14:55



23 Kasım 2018 Cuma 14:55

Kayseri'de Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri ve velileri, Öğretmenler Günü öncesinde, sınıf öğretmeni adına okulun bahçesine 3 ağaç dikti.Kutlamaların hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle Mehmet Sepici 60. Yıl İlkokulu 3/İ sınıfı öğrencileri ve veliler, sınıf öğretmeni Sema Gülcan Kaya'nın Öğretmenler Günü'nü erken kutladı. Veliler, Öğretmenler Günü nedeniyle aldıkları 3 ağacı, sınıf öğretmeni Sema Gülcan Kaya ve öğrencilerle birlikte toprakla buluşturdu.Veliler, geleceğin büyükleri olan çocukları bir fidan gibi özenle yetiştirmeye çalışan bir öğretmen için dikilen anlamlı olacağını düşündüklerini ifade etti. - KAYSERİ