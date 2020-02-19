Haberler » Güncel » Örencik imar planı onaylandı - Haber

Örencik imar planı onaylandı

Gölbaşı'nda Örencik 1/1000 ve 1/5000'lik imar planı onaylanarak kesinlik kazandı.

19.02.2020 12:31 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:31Örencik imar planı onaylandı
Gölbaşı'nda 1/1000 ve 1/5000'lik imar planı onaylanarak kesinlik kazandı.

Daha önce mahkeme kararıyla iptal edilmesi üzerine Gölbaşı Belediyesi tarafından yeniden hazırlanan 1/1000 ve 1/5000'lik Örencik imar planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Askı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte imar planı da kesinlik kazanmış oldu.

İptal edilen imar planının onaylanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle uzun süredir sıkı temas içinde olduklarını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Sayın Bakanımız Murat Kurum'un daha önce Örencik imar planını imzalamasıyla plan onaylanmıştı. Askı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Örencik imar planı kesinlik kazanmış oldu" dedi.

Planın kesinleşmesinin ardından bölgede büyük bir mağduriyetin de giderildiğini kaydeden Başkan Şimşek, şu ifadeleri kullandıÇ

"1/1000 ve 1/5000'lik Örencik planının kesinlik kazanmasıyla birlikte mülk sahibi vatandaşların ve müteahhitlerin mağduriyeti de ortadan kalkmış oldu. Konuyla bizzat ilgilenen Bakanımız Murat Kurum ve Bakanlık yetkililerine, planın onaylanması için gece gündüz demeden uğraş veren imar servisimize çok teşekkür ediyorum. Örencik imar planı hayırlı uğurlu olsun." - ANKARA

Murat Kurum, Örencik, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:35  Kumpanya ne demek? TDK'ya göre kumpanya ne anlama gelir?
14:25  Atalanta Valencia maçı saat kaçta? Atalanta Valencia maçı hangi kanalda? Atalanta Valencia maçı şifresiz mi? Atalanta Valencia muhtemel 11'ler!
14:04  Erling Haaland kimdir? Erling Haaland kaç yaşında? Erling Haaland performansı ve kariyeri!
13:40  Hububat kapçığı ne demek? Kapçık ne demek? Hububat ne demek?
11:43  Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum Kaç yaşında, nereli?
19.02.2020 14:41:30