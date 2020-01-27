Örencik'te Hayvan Üreticilerini Sevindiren Hizmet

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerdeki hayvan üreticilerine destek vermek için yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yunusemre ilçesine bağlı Örencik Mahallesi'nde, bin 691 küçükbaş ve 101 büyükbaş hayvanın yanı sıra yaban hayvanlarının da faydalandığı gölette temizlik ve genişletme çalışması yaptı. Mahalle Muhtarı tarafından yapılan başvuru üzerine çalışma başlatan ekipler, mahallede yer alan 2 gölette yaptıkları etüt çalışması sonrasında bir tanesinde temizlik diğerinde ise büyütme ihtiyacının olduğunu tespit etti. Örencik mahallesinde bulunan adet hayvan içme suyu göletlerinin temizlenmesi, büyütülmesi ve onarımı Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tamamlanmıştır. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tarım sektöründeki tüm paydaşlar ile birlikte çalışarak Manisa'da kırsal kalkınmanın sağlanması konusunda aktif rol alındığını kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile 17 ilçede çiftçilerin üretime devam edebilmeleri ve yaptıkları üretimden elde ettikleri gelirlerini artırmak için çalışmalara devam edeceklerini belirten Yılmaz Usta, her zaman üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.