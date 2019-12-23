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Örenşehir'in su sorunu iki yeni sondajla çözüldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Manavgat Örenşehir Mahallesi'nde yaşanan içme suyu sıkıntısını açtığı iki yeni sondaj kuyusuyla ortadan kaldırdı.

23.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:26 Örenşehir'in su sorunu iki yeni sondajla çözüldü
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Mahallesi'nde yaşanan içme suyu sıkıntısını açtığı iki yeni sondaj kuyusuyla ortadan kaldırdı.

ASAT, Manavgat Örenşehir Mahallesi Merkez mevkii ile turizm bölgesinde içme suyu konusunda vatandaşların yaşadığı sıkıntıyı çözüme kavuşturmak için kolları sıvadı. Özellikle cami, pazar yeri, sağlık ocağı ile bölgedeki esnaf ve site sakinlerinden gelen talepler dikkate alınarak sorunu kalıcı olarak ortadan kaldırmak için içme suyu hattının yeni kaynaklarla takviye edilmesine karar verildi. ASAT ekipleri bölgede sondaj çalışması gerçekleştirdi.

2750 metre boru döşendi

Bölgede 2 adet yeni sondaj çalışması yapan ASAT, temin edilen içme suyunu depoya iletmek için hat imalatı yaptı. 2 bin 750 metre uzunluğundaki boru hattı ile sondajdan elde edilen su Örenşehir Mahallesi'ne içme suyu sağlayan depoya aktarıldı. Deponun yeni kaynaklarla takviye edilmesi sonrasında su seviyesi tüketimi karşılayacak yeterli miktara ulaşırken, su kalitesinde de artış görüldü.

Asfaltlama çalışması da bitti

Depoya çekilen yaklaşık 3 kilometrelik hat güzergahı boyunca yapılan kazı çalışması ile zarar gören yolun asfaltlama işlemi de çalışmanın tamamlanmasının hemen ardından başladı ve kısa süre içinde bitirildi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Örenşehir, Manavgat, Güncel

Kaynak: İHA

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