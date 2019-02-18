Rusya
Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, Rus rublesinin uzun vadede önemli dalgalanmalara maruz kalmayacağını belirtti.
Pazar günü Rossiya-1 kanalına röportaj veren Rus Bakan, petrol varil fiyatının 40 doları aştı sürece ruble kurunun sabit kalacağını değerlendirmesinde bulundu. Rublede bir düşüş bekleniyor mu sorusuna Oreşkin, "Petrol fiyatları varil başına 40 doların üstünde olduğu sürece, ruble kendini istikrarlı hissedecek" dedi.
Rublenin uzun vadede önemli dalgalanmalara maruz kalmayacağını söyleyen Rus Bakan, "Şu anda dolar karşısında 66 ruble civarlarında bir kura sahibiz, sonbaharda olduğundan daha güçlü. Kısa vadeli volatilitenin devam edeceği açık, kurumuz kesinlikle değişken. Dış pazarlardaki durumlar ve diğer faktörler, kurun dalgalanmasına neden olacak. Ancak uzun vadede istikrarlı olacak ve gerçek anlamda sorunsuz bir şekilde güçlenecektir." diye ifade etti.
The post Oreşkin: "Petrol 40 doları aştığı sürece ruble sabit kalacak"
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Kaynak: Enerjienstitusu.com