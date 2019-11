"Organ Bağışı Bekleyenlere Yeni Umut Pencereleri Açalım"

Yeşilyurt Belediyesi, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Kentsel Gelişim Derneği koordinatörlüğünde İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü, Türkiye Organ Nakli Vakfı ve Türk Kızılay'ı Malatya Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenenGenç Bağış Elçileri Zirvesine ev sahipliği yapıyor.

Malatya ve farklı kentlerden katılan 300'e yakın öğrenciye alanında uzman eğitmenler tarafından organ bağışı üzerine çeşitli eğitimler veriliyor.

"HER BAĞIŞ, YENİ BİR HAYATTIR"

Organ Bağışı Haftası'na dikkat çekmek amacıyla gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak toplumsal konularda farkındalık oluşturacak, insan hayatını etkileyen her konuda öncü olmaya, etkinlikler düzenlemeye veya bu yönde proje üreten kurum ve kuruluşlara destek olmaya devam ediyoruz. Organ bağışının artmasını teşvik etmek ve özelliklede gençleri bu konuda bilinçlendirmek amacıyla Genç Bağış Elçileri Zirvesi adı altında ilki Mart Ayında Fransa'da başlatılan eğitim çalışmalarının ikincisine Yeşilyurt Belediyesi olarak ev sahipliği yapmaktan onur duymaktayız. Türkiye'nin farklı kentlerinden kentimize gelen 300'e yakın öğrencimizin organ bağışı konusunda bilinçlenmeleri amacıyla eğitimler verilmektedir.Yaşam umudunu kaybetmekte olan, organ bağışı bekleyen hastalarımıza yeni umut pencerelerinin açılmasını sağlayacak böylesine değerli organizasyonlarda yer almak bizleri heyecanlandırmaktadır. Hem gençlerimizin organ bağışı noktasında bilinçlenmeleri hem de toplumda da farkındalık oluşturacak etkinlikleri önemsiyoruz. Bağışlanan her organ kurtarılan bir hayat demektir. Bir gün bizim veya yakınlarımızın da organ nakline ihtiyacı olabileceğini lütfen aklımızdan çıkarmayalım. Cenab-ı Allah Kuran-ı Kerim'in Maide Suresi'nde 'Her kim ki bir insanın hayatını kurtarırsa, bütün insanlığın hayatını kurtarmışçasına sevap kazanır.' diye emretmektedir.Dinimizce de uygun olan organ bağışı konusunda vatandaşlarımızın hassas ve duyarlı davranmalarını bekliyoruz. Türkiye ve bölgemizde ilk kez düzenlenen zirvenin faydalı ve verimli geçeceğine yürekten inanıyorum ve tüm katılımcılara selam ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

"GENÇ NESLİN ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDA BİLİNÇLENMELERİ ÖNEMLİ"

Tüm vatandaşları organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet eden AK Parti Milletvekili Hakan Kâhtalı ise, "Yeşilyurt Belediyemizi, Kentsel Gelişim Derneğimizi ve Karaciğer Nakil Enstitüsümüzün yetkililerini böylesine güzel ve verimli bir etkinlik düzenledikleri için kutluyorum. Yeşilyurt Belediye Başkanımızın özellikle sosyal belediyecilikte güzel hizmetlerde bulunmasını takdir ediyorum. Malatya organ bağışı konusunda hem ülkemizde hem de dünyada önemli merkezlerden bir tanesidir. Karaciğer Nakil Enstitüsünün kentimizde faaliyete geçmesi organ bağışının artması adına önemlidir. Malatya'ya sağlık açısından son yıllarda çok ciddi yatırımlar yapıldı.Malatya'da Genç Bağış Elçileri Zirvesini başlatarak,organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmuş olacağız, özellikle gençlerimizin organ bağışı noktasında bilgilenmelerini sağlayıp duyarlılıklarını artırmış olacağız. Burada ki eğitimlerin organ bağışının artması noktasında yapılan çalışmalara büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

"PROJE TAKDİRE ŞAYAN"

Organ bağışı konusunda gençlerin bilinçlenmelerinin önemli olduğunu söyleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık ise, "Öncelikle böyle bir farkındalığı gençlerle birlikte yapmak üzere yola çıkan başta Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, Ulusal Ajansımıza, bu konuda ortaklıklar gerçekleştiren Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Değişim gençlerimizle başlayacak. Yeşilyurt Belediyemizin ev sahipliğinde gerçekleşip, ülkemizin farklı kentlerinden Malatya'ya gelen gençlerimizin katılımıyla düzenlenen Genç Bağış Elçileri Zirvesinde organ bağışı konusunda farkındalık oluşmaktadır. Böylesine güzel bir etkinliğe katılım gösterip destek veren gençlerimiz tebrik ediyorum.2019 yılı Mart ayında Fransa'da Ulusal Ajansımızın katkılarıyla başlayan bu projemize katılan, uluslararası arenada bu yönde çalışmalar yapmış gençlerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz.Nakil konusunda yaşanan sıkıntıları canlı yaşayan, hisseden ve çözüm üretme noktasında çaba sarf eden bir sağlıkçı olarak bu zirvenin çok önemli olduğunu söylemek isterim. Hem insani hem de İslami açıdan insana katkıda bulunmak adına çok büyük misyon yüklenmiş durumdasınız. Genç Bağış Elçilerimizin başlattığı bu proje takdire şayandır." dedi.

Genç Bağış Elçileri Zirvesi açılış programına; AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Milletvekili Hakan Kâhtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ve eğitmenlerin yanı sıra Malatya ve farklı kentlerden gelen öğrenciler katıldı.