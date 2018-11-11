Akdeniz
Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Derneği üyeleri, Organ Bağışı Haftası
dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Konyaaltı
ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirilen etkinliğe, dernek üyelerinin yanı sıra Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi Başhekimi ve Genel Cerrah Prof. Dr. Bülent Aydınlı
, Türkiye
'de ilk yüz, çift kol ve rahim naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Plastik
ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan
ve Türkiye'nin 4. yüz nakli yapılan Turan Çolak
katıldı.
Dernek başkanı Mehmet Şahan
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Organ Bağışı Haftası'nda birbirinden güzel beş etkinlik düzenlediklerini belirterek, bunların yorgunluğunu atmak için kahvaltı etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Amaçlarının moral kazanarak güzel bir gün geçirmek olduğunu dile getiren Şahan, "Organ bağışı konusunda tüm insanlarımızın daha duyarlı olmasını diliyorum. Türkiye'de 80 bin civarında böbrek hastası var, bunların 26 bini organ bekliyor. İnsanlara bir can olmak çok güzel." diye konuştu.
Akdeniz,Organ Bağışı Haftası
11 Kasım 2018 Pazar 12:55