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Organ Bağışı Haftası

Turhal ilçesinde Organ Bağış Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından stant açıldı.

04.11.2019 16:48
Turhal ilçesinde Organ Bağış Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından stant açıldı.
İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde kurulan stantta vatandaşların organ bağışı kabul ediliyor.
Turhal Kaymakamı Ali Gökay ve Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler standı ziyaret ederek organ bağışında bulundu.
Bekler yaptığı açıklamada, vatandaşları organ bağışında bulunmaya davet ederek, "Dinimiz gereği bir insanı kurtaran tüm insanlığı kurtarmış gibi sayılıyor. Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri ve bu konu üzerine ayetlerimiz de var. Ben de bu konuyla alakalı katkım olsun istedim." dedi.
Standa gelerek organ bağışında bulunan vatandaşlardan Derya Ergöçer ise "Bu yaşıma kadar olmadı en azından öldükten sonra organlarımın başka bir insana faydası olmasını istiyorum. Sonuçta bizimle birlikte toprağa girecek, çürüyecek. En azından yaşayan bir cana nefes olsun." diye konuştu.
Organ Bağışı Haftası

İlker Bekler, Ali Gökay, Turhal, Güncel

Kaynak: AA


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