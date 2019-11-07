Haberler » Güncel » Organ Bağışı Haftası etkinlikleri

Organ Bağışı Haftası etkinlikleri

Karaman'da 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla "Organ Bağışı ve Nakli" konulu konferans düzenlendi.

07.11.2019 21:29 | Son Güncelleme: 07.11.2019 21:32
Karaman'da 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla "Organ Bağışı ve Nakli" konulu konferans düzenlendi.
Lütfi Elvan Kongre Merkezi'nde Karaman Belediyesi, Karaman Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen konferansın açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, Türkiye'de organ nakli aktivitesinin 60'lı yılların sonu ile 70'li yılların başlarına dayandığını söyledi.
1979 yılında 2238 sayılı organ ve doku alınması, saklanması ve aşılanması nakli hakkındaki kanunun yürürlüğe girdiğini hatırlatan Kurşun, şunları kaydetti:
"Çok dinamik olan bu kanuna günümüze kadar birçok değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır. Ülkemizde organ nakli çalışmalarının verimliliğini artırmak amacıyla 2 binli yılların başlarında bakanlığımız koordinasyonu ve denetiminde ulusal organ ve doku nakli koordinasyonu sistemi kurulmuştur."
Akdeniz Üniversitesi Kalp Damar Cerrahi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Beyazıd ise "Organ bağışı yetersiz bunu artırmak için neler yapmak gerekiyor. Beyin ölümü kavramını anlatmamız gerekiyor. Dini, ahlaki, sosyal ve etik faktörleri gözden geçirmek gerekiyor." diye konuştu.
Konuşmaların ardından organ bağışı konusunda sunumlar yapıldı.
Organ Bağışı Haftası etkinlikleri

Organ Bağışı Haftası, Karaman, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
22:58   Milli sporculardan selde zarar gören öğrencilere moral etkinliği
22:57   Yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı
22:57   Şişli'de otomobil evin salonuna daldı
22:56   Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'e saldırı girişimi
22:56   Lübnan Meclis Başkanı "Hariri" seçeneğinde ısrarlı
22:44   Avcılar'da 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan servis şoförü: Önümde çocuk olduğunu görmemiştim
22:21   Ece Üner'den otizmli çocukları yuhalayan velilere sert tepki: Otizm değil ama cehalet bulaşıcı bir hastalık
22:10   Miras yüzünden tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü
22:05   Zazaca konuşma Meclis'i karıştırdı! Milletvekillleri, HDP'li vekile tepki gösterdi
21:59   Otizmli çocuklara yapılan utanç verici olay sosyal medyada gündem oldu
20:42   Son dakika: Diyarbakır'da kırmızı listede yer alan 2 terörist öldürüldü
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
20:23   Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor
7.11.2019 23:00:14