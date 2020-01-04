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Organ bağışı için "Hayat Olabilirsin Festivali" düzenlendi

İzmir'de, Türk Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü, Karşıyaka Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle kan, kök hücre ve organ bağışına dikkati çekmek amacıyla "Hayat Olabilirsin Festivali" düzenlendi.

04.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:54
'de, Türk Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü, Karşıyaka Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle kan, kök hücre ve organ bağışına dikkati çekmek amacıyla "Hayat Olabilirsin Festivali" düzenlendi.
Bir alışveriş merkezinde düzenlenen festivalde, organ bağışı bekleyenler, bağışta bulunanlar, aileleri, resmi kurum yetkilileri ve sivil toplum kuruluşu gönüllüleri bir araya geldi.
Etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş kan bağışında bulundu, organ bağışı için başvuru yaptı.
"Vicdan çağrısında bulunuyorum"
Bursa'da öksürük şikayetiyle başvurduğu hastanede lenf kanseri olduğunu öğrenen 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut da festivale katılarak yaşadıklarını anlattı.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıfını tamamladıktan sonra lenfoma hastası olduğunu öğrendiğini anlatan Bulut, "Eğitimimi mecburen dondurdum. Tedaviye başladım. Şimdi de kök hücre bekliyorum. O yüzden bu festivale katıldım. İnsanlara vicdan çağrısında bulunuyorum. Bizim hayatımız sizin kanınızda, kök hücrenizde saklı olabilir." dedi.
Bulut, hedefinin iyileşmek, okulunu tamamlamak ve hayat kurtarmak olduğunu ifade ederek, "Eskiden de insan hayatı kurtarmak isterdim. Bu yüzden tıp fakültesini seçmiştim. Hep gözüm cerrahi branşlardaydı şimdi hematoloji de ilgimi çekiyor. Görmüş geçirmiş bir doktor olacağım ve bunun da hastalarım için daha iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.
Festivalin katılımcılarından 32 yaşındaki Mehmet Aksoy ise 5 yaşındaki lösemi hastası kızı Ecrin'in, 6 yaşındaki ağabeyi Yasin'den nakledilen kemik iliğiyle hayata tutunduğunu ifade etti.
Doktorlardan da çağrı
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk Hematolojisi Kemik İliği Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Barış Malbora, kan, kök hücre ve organ bağışı konusunda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi.
Vatandaşları kan ve kök hücre bağışçısı olmaya davet eden Malbora, "Kan bağışı sürekli bir ihtiyaçtır. Lütfen düzenli kan bağışçısı olalım." diye konuştu.
Hayat Olabilirsin Festivali'nde 2 gün boyunca bilgilendirme toplantıları ve konserlerle kan, kök hücre ve organ bağışına dikkat çekilecek.
Organ bağışı için

İzmir, Güncel

Kaynak: AA


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