Organ Bağışı İçin Yürüdüler

- Organ bağışı için yürüdülerBURSA - Organ bağışına dikkat çekmek için organ nakli olanlar ve sıra bekleyen vatandaşlar, birlikte yürüdü. Acıbadem Bursa Hastanesi tarafından düzenlenen etkinlikle organ bağışına dikkat çekildi. Organ nakli olanlar ve nakil bekleyen vatandaşlar, bağışın önemi için kol kola yürüdü. 'Organ nakli hayat kurtarır' sloganı ve ellerindeki dövizlerle dikkat çeken doktor, hasta, ve öğrencilere çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi. Acıbadem Bursa Hastanesi Böbrek Nakli Merkezinden Prof. Dr. Bülent Oktay, "Son dönem böbrek hastalığı her 10 yılda katlanarak artmaktadır. Bunu destekleyen en önemli sebep, hipertansiyon ve diyabettir. Bu iki hastalıkla 5 yıldan fazla yaşanıldığında ve iyi bakılmadığında ne yazık ki böbrekler kaybediliyor. Bu da tüm böbreğe olan ihtiyacı arttırıyor. Bugün organ bekleyen hastalar içinde böbrek bekleyenler en yüksek sayıdadır. Burada toplanmamızın nedeni ise organ nakline dikkat çekmek. Böbrek, karaciğer, kalp gibi hastaları hayata bağlayacak organların daha çok sayıda olması ancak organ bağışıyla mümkün. Güney Marmara bölgesi organ nakli konusunda Türkiye 'nin diğer bölgelerine göre daha ileride de olsa da ihtiyaca halen cevap vermekte yetersizdir. Hastaların derdine şifa olmak ve can kurtarmak için kişilerin organ bağışı konusunda daha duyarlı olmasını ve organ bağışı yapmalarını bekliyoruz" dedi.Acıbadem Bursa Hastanesi Karaciğer Nakli Merkezinden Dr. Hikmet Aktaş ise, "Organ bağışı haftası sebebiyle düzenlediğimiz etkinliklerle vatandaşlarımızın dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Birçok bağışçı organlarını bağışlayarak insanların hayata tutunmasına sebep oldu. Biz, canlıdan çok kadavra bağışının daha yüksek sayıda olmasını istiyoruz. Zira toprak altında çürüyecek organlar bağışlandığında, çok sayıda insan hayat kazanabiliyor. Türkiye'de ciddi organ bağışına ihtiyaç var. Listelerde 100'lerce hasta organ bulamadıkları için hayatını kaybediyor. Toplumun farkındalığını arttırarak bu kişilerin hayata tutunmalarına yardımcı olabiliriz. Her kurumun ve herkesin bunda bir payının olması gerektiğini düşünüyorum. Buraya gelen herkese de teşekkür ederim" şeklinde konuştu.