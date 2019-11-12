Organ bağışı yapan aileye duygulandıran mektup

NİĞDE'de, merdivenden düştükten sonra beyin ölümü gerçekleşen Selda Çağlak'ın (40) bağışlanan organlarından kalbinin nakledildiği Osman Gökdemir'in eşi, acılı aileye mektup gönderdi. Vali Yılmaz Şimşek'in eşi Çiğdem Şimşek ile birlikte acılı aileye teslim ettiği mektup duygulu anlar yaşattı.

Kemerhisar ilçesinde merdivenden düşen 2 çocuk annesi Selda Çağlak'ın tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi de 12 Eylül günü genç kadının organlarını bağışladı. Çağlak'ın kalbi Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altında olan 3 çocuk babası Osman Gökdemir'e nakledildi. Sağ böbreği Adana Şehir Hastanesi'ne, sol böbreği Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, karaciğeri ise Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderilerek, organ bekleyen hastalara nakledildi.

AİLEYE MEKTUP GÖNDERİLDİ

?Kalp nakliyle yeniden sağlığına kavuşan Osman Gökdemir'in eşi Arzu Gökdemir, Selda Çağlak'ın ailesine mektup gönderdi. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, eşi Çiğdem Şimşek ile birlikte Selda Çağlak'ın eşi Hüseyin Çağlak ve kız kardeşi Necla Keriman Doğan'ı ziyaret ederek, mektubu ulaştırdı.

DUYGULANDIRAN MEKTUP

Mektuptaki, "Biz çok uğraştık, çok çaba sarfettik. Hastanede bir tane sandalyede eşimin dünyaya gözlerini açmasını bekledim. Her saniye umutla bekledim. Siz bana umut oldunuz. Allah sizden razı olsun. En küçük çocuğum Hira, 'Babamın yüzü çok güzel neden hastaneye gidiyorsunuz' dedi. Boğazıma düğümlenen o sözleri anlatamam size. Küçücük çocuğa ne diyeceğimi nasıl anlatacağımı bilemedim. Siz benim yüzümü güldürdünüz, 3 çocuğumu sevindirdiniz. Allah da sizi sevindirsin" sözleri, acılı aileyi duygulandırdı.

Vali Şimşek, Çağlak ailesinin yanı sıra yakınlarının organlarını bağışlayan Çağlar Durak, İsmail Bulun ve Sevilay Aktaş'ı da ziyaret ederek, plaket verdi.