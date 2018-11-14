Organ Bağışında Bulunanlar İçin Mevlit Okutuldu

Bursa
Sağlık Müdürlüğü ve İl Müftülüğü, organ bağışında bulunarak, nakil bekleyen hastalara umut olan merhumlar için mevlit okuttu.
Yeşil Camisi'nde, Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla yaptıkları organ bağışlarıyla hastalara umut olan tüm merhumlar için mevlit programı düzenlendi.
İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, müftülük iş birliğiyle her yıl tekrarladıkları bu etkinlikle organ bağışına dikkat çekmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Bugün burada gözlerini yumarken başka canlara hayat veren merhumların ruhuna bir Fatiha göndermek maksadıyla mevlit okutuldu. Bu tür hizmetleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.
Programa İl Müftüsü İzani Turan
ile organları alınan donörlerin aileleri ile organ bağışıyla sağlığına kavuşanlar da katıldı.
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:11