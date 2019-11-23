Organ bağışının önemi anlatıldı

Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Hemşirelik ve Sağlık Kulübü tarafından organ bağışının önemine dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla bir konferansı düzenlendi.



Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yıldırım'ın konuşmacı olarak katıldığı programa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fadime Özdemir Koçak, bölüm hocaları ve öğrenciler katıldı.



Konferansın açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, 'Organ bağışı hayat kurtarır' ifadesini hemen her yerde görmenin mümkün olduğunu, ancak bağışçı olmanın öneminin ve değerinin yeterince anlaşılmadığını söyledi. Düzenlenen etkinliğin organ bağışında farkındalık yaratacağına ve organ nakli bekleyen birçok insana umut olacağına inandığını belirten Karakuş, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



"Canlı organ bağışında dünyada birinci sıradayız"



Konferansın konuşmacısı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım organ bağışıyla ilgili genel bilgiler vererek başladığı sunumunda, organ naklinin beyin ölümü gerçekleşmiş kişiler veya çift olan organlarından birini bağışlayan donörlerden olmak üzere iki şekilde yapılabildiğini söyledi. Organ bağışının öneminden bahseden Yıldırım, organ bağışını artırmak için halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini ve bu noktada medya ilişkileri ve kurumların eğitiminin önem taşıdığını ifade etti. "Organ nakli, bir gün her insanın ihtiyaç duyabileceği bir durumdur" diyen Yıldırım, ülkemizin canlı nakilde dünyada ilk sırada yer aldığını, ancak kadavradan nakillerde çok gerilerde olduğunu söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA