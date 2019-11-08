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Organ bağışının önemini anlattılar

3-9 Kasım tarihleri arası Organ Bağışı Haftası nedeniyle Kumluca İlçe Sağlık Müdürlüğü Cumhuriyet Meydanında stant açtı.

08.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:49 Organ bağışının önemini anlattılar
3-9 Kasım tarihleri arası Organ Bağışı Haftası nedeniyle İlçe Sağlık Müdürlüğü Cumhuriyet Meydanında stant açtı.

Kumluca İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Arıcı önderliğindeki doktorlar ve sağlık müdürlüğü çalışanlarından oluşan heyet "Yaşamak Güzel, Yaşatmakta, ya Bekleyen Sen Olsaydın" sloganıyla açılan stantta vatandaşlara organ bağışının önemini anlattı. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan stanttı ziyaret eden Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köeloğlu'da organ bağışının önemine işaret etti.

Kumluca İlçe Sağlık Müdürü Arıcan, "Organ bağışı ölümünüzden sonra başka insanlara hayat vermek için organlarınızın kullanılmasına izin vermektir. 18 Yaş ve üzeri akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışı yapabilir. Aile izin vermeden organ alınamaz. Kuran-ı Kerim'de 'Kim bir insana hayat verirse onun tüm insanlara hayat vermişçesine sevap kazanacağı' beyan olunmuştur. Ülkemizde organ bekleyen hastaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde organ nakli bekleyen 25 binden fazla hasta bulunmaktadır. Tüm vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz" dedi. - ANTALYA

Organ Bağışı Haftası, Kumluca, Güncel

Kaynak: İHA

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