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Organ bağışıyla karaciğer nakledilen hasta sağlığına kavuştu

Adana'da, yaklaşık bir yıldır karaciğer nakli bekleyen hasta, beyin ölümü gerçekleşen kişinin organlarının bağışlanmasıyla hayata tutundu.

08.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:56Organ bağışıyla karaciğer nakledilen hasta sağlığına kavuştu
'da, yaklaşık bir yıldır karaciğer nakli bekleyen hasta, beyin ölümü gerçekleşen kişinin organlarının bağışlanmasıyla hayata tutundu.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Seyhan ilçesinde yaşayan Mehmet (52) yaklaşık bir yıl karaciğer yetmezliğiyle tedavisi gördü.
Hastanenin Organ Nakil Kliniğince sürdürülen Keskinkılıç'a karaciğer nakledilmesine karar verildi.
Beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin organlarının bağışlanmasıyla dört aydır nakil için sıra bekleyen Keskinkılıç'a gerekli testler yapıldı.
Karaciğer, 31 Aralık 2019'da, hastanenin Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Akçam, Doktor Öğretim Üyesi Abdullah Ülkü ve Doktor Öğretim Üyesi Gökhan Sarıtaş'tan oluşan ekip tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla Keskinkılıç'a nakledildi.
Keskinkılıç, nakil sayesinde yeniden sağlığına kavuştu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Akçam, yeni bir yıla karaciğer nakliyle girdiklerini, ameliyatın başarılı geçtiğini belirterek, "Bu nakil aynı zamanda Türkiye'de yeni yılın ilk karaciğer nakli. Haberi alır almaz ekip arkadaşlarımızla tüm yeni yıl programlarını iptal ederek alarm durumuna geçtik. Ameliyat da son derece başarılı geçti." ifadesini kullandı.
Yeni yılla sağlıklı bir şekilde girmenin mutluluğunu yaşayan Keskinkılıç da operasyonu gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.

Keskinkılıç, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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