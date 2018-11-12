Organ Bağışlayan Ailelerle Nakil Olan Hastalar Buluştu

İzmir
'de İl Sağlık Müdürlüğünce Organ Bağışı Haftası
kapsamında düzenlenen etkinlikte, yakınlarının organlarını bağışlayan aileler ile bağışlanan organlarla sağlıklarına kavuşanlar bir araya geldi. Konak
'taki İl Sağlık Müdürlüğü binasındaki etkinlikte konuşan İzmir Sağlık Müdürü Bediha Salnur
, organ naklinin önemine dikkati çekti.
Her hayatın çok kıymetli olduğunu vurgulayan Salnur, "Dünyada organ bulunamadığı için her yıl 100 bin, Türkiye
'de ise 7 bin hasta yaşama veda ediyor. Ülkemizde yaklaşık 26 bin hasta organ ve doku nakli olmayı beklerken 50 bine yakın kişi ise organ bağışı listesine girmeye aday. Bu sayılar her geçen gün artıyor. İzmir'de 3 bine yakın hasta nakil olmayı bekliyor. İnşallah bir gün gelir hastalarımız organ beklemez, organlar hasta bekler." dedi.
Salnur, Türkiye'de her 5 organ nakilinden 4'ünün canlıdan yapıldığına işaret ederek kadavradan yapılan organ bağışı rakamlarının arttırılması gerektiğinin altını çizdi.
Organ bağışı konusunda halkı bilgilendirme çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Salnur, "Organ bağışı çok özel bir bağış. Bir beyin ölümüyle 7 insanın hayatı ışıldıyor." dedi.
"Eşim 5 kişiye hayat oldu"
Eşinin organlarını bağışlayan Naime Tarlak ise "Eşim 5 kişiye hayat oldu. İyi ki böyle bir karar verdim, çok mutluyum." diye konuştu.
Kalp nakliyle hayata tutunan 20 yaşındaki Burçin Meşe de aylarca yapay destek cihazı ile nefes aldığını, çok zor bir tedavi süreci geçirdiğini anlattı. Bağışlanan bir kalp ile sağlığına kavuştuğunu dile getiren Meşe, "Hiçbir hastanın acı çekmesini istemiyorum. Hiçbir arkadaşıma son defa bakmak istemiyorum." dedi.
Etkinlikte beyin ölümü gerçekleşen yakınlarının organlarını bağışlama kararı alan 10 aileye teşekkür belgesi verildi.
Tören sonunda organ nakli olan 35 hastanın nakil olmadan önceki ve nakil olduktan sonraki fotoğrafları ve yazdıkları mektupların yer aldığı 35 Organ Nakli ve Yaşam adı verilen serginin açılışı yapıldı.
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:38