Organ Hasarlarını Önlemek İçin Aile Hekimlerine Eğitim

Kaynak: AA

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 211 aile hekimine "Birinci Basamakta Aile Hekimlerine Yönelik Kronik Hastalıklar İzlemi" eğitimi verildi.İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Müdürlüğün Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimince 10-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen eğitime 211 aile hekimi katıldı.Hipertansiyon ve kalp damar hastalıklarının erken tanısının sağlanarak tedaviye başlanması ve bu sayede gelişebilecek olan organ hasarının önlenmesi amacıyla düzenlenen eğitimle ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlara yer verildi:"Bulaşıcı olmayan yani kronik hastalıklar, günümüzde giderek artan bir sağlık tehdididir. Nüfusumuzun giderek yaşlanması, doğuşta beklenen yaşam süresinin uzaması bu tehdidin çerçevesini daha da genişletmektedir. Bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadelede ilk sırayı hastalık gelişimini kolaylaştıran durumların yani risk faktörlerinin önlenmesi ve kontrolü çalışmaları almaktadır. Risk faktörlerinin önde gelenleri tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, günlük 5 gram üzerinde tuz tüketimi olarak sayılabilir.Risk faktörlerine yönelik toplumsal farkındalığın artırılması, 18 yaş ve üzerinde tüm yetişkinlerin yılda en az bir kez tansiyonunun ölçülmesi, 40 yaş ve üzerindeki tüm kişilerin kalp ve damar hastalıklarına yönelik risk değerlendirilmesinin yapılması amacıyla Aile Sağlığı Merkezlerimizde Kronik Hastalıklar İzlemi yapılmaktadır."Kalp ve damar hastalıkları ile hipertansiyon hastalıklarına yönelik risk değerlendirmesi, tedavi ve izlem standartlarının da anlatıldığı eğitimin son gününde aile hekimlerine katılım belgesi verildi.