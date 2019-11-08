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"Organ nakillerinin beşte biri Antalya'da yapılıyor"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ülkedeki organ nakillerinin beşte birinin Antalya'da yapıldığını bildirdi.

08.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:00
Valisi Münir Karaloğlu, ülkedeki organ nakillerinin beşte birinin Antalya'da yapıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Karaloğlu, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Derneği üyelerini makamında kabul etti.
Ziyarette derneğin başkanı Mehmet Şahan, protokol müdürü Mustafa Korkmaz, 'nin ilk yüz nakli yapılan hastası Uğur Acar, ilk kez kalp ve böbrek naklinin aynı anda yapıldığı Mehmet Ali Gürler, Birsen Çolak, Turan Çolak, Mehmet Akın, Deniz Kaşıkçı ve Berk Baş da katıldı.
Karaloğlu, ziyarette, Türkiye'nin en önemli organ nakli merkezlerinden birinin Antalya olduğunu belirtti.
Antalya'da 3 bin 399 hastanın organ nakli beklediğini, bu sayının azımsanamayacağını vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:
"Türkiye'deki organ nakillerinin beşte biri Antalya'da yapılıyor. Tabi organ naklinin en büyük sorunu bağışçı bulmak, bağışçı sayısını artırmak. İnsanımızı özellikle beyin ölümü gerçekleştikten sonra kadavradan bağış noktasında biraz daha duyarlı hale getirmek lazım. İnsanların sağlıklarına kavuşmaları için tüm insanların organlarını bağışlaması çağrısında bulunuyoruz."
Ziyarette yer alan hastalar ise organ naklinden sonra hayatlarının değiştiğini, organ bağışçılarının aileleriyle bir araya geldiklerini belirterek herkesi bağışa destek vermeye çağrısında bulundu.

Türkiye, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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