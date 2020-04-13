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Organ nakli bekleyen minik Mustafa'nın hayali gerçek oldu

Afyonkarahisar'da organ nakli bekleyen 5 yaşındaki Mustafa Kemal Akkaz'ın "Efe olma" hayali gerçekleşti.

13.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:03
Organ nakli bekleyen minik Mustafa'nın hayali gerçek oldu
Afyonkarahisar'da organ nakli bekleyen 5 yaşındaki Mustafa Kemal Akkaz'ın "Efe olma" hayali gerçekleşti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, minik Mustafa'ya Zeybek elbisesi hediye etti.

Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Kültür ve Sanat Akademisi Efeler Ekibi, Korona virüs (Cavid-19) salgını dolayısıyla evlerinde kalan vatandaşlara sürpriz yaparak konser veriyor. 'Evde Kal Afyonkarahisar' çağrısına uyan vatandaşlara moral veren Efeler Ekibi, gittiği mahallelerde de yoğun ilgi görüyor.

Selçuklu mahallesinde ikamet eden Halime ve Volkan Akkaz çiftinin 5 yaşındaki oğulları Mustafa Akkaz, sosyal medya üzerinden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e çağrıda bulunarak, Zeybek Efelerini mahallesine davet etti. Minik Mustafa'nın çağrısını karşılıksız bırakmayan Başkan Zeybek, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş ile birlikte Mustafa'ya sürpriz yaptı. Başkan Zeybek, Zeybek Ekibi ile birlikte Mustafa'nın hayali olan zeybek elbisesini evine giderek teslim etti.

Minik Mustafa efelerle konuştu

Karşısında Zeybek Ekibini ve Başkan Zeybek'i gören Minik Mustafa ve ailesi şaşkınlık yaşadı. Başkan Mehmet Zeybek ve beraberindekilere teşekkür eden minik Mustafa'nın babası Volkan Akkaz ise oğlunun çok mutlu olduğunu ifade etti. Daha sonra minik Mustafa, Başkan Zeybek'in kendisine hediye ettiği elbiseyi giydi. Başkan Zeybek'i ve Zeybek Ekibini alkışlayarak teşekkür eden Minik Mustafa'nın mutluluğu çevrede bulunan vatandaşları da memnun etti. Minik Mustafa, Zeybek Ekibine 'nasılsınız?, merhaba efeler' diyerek seslendi. Zeybek'in hediye ettiği elbisede bulunan fesi minik Mustafa'ya taktı.

Minik Mustafa'yı mutlu etmenin sevincini yaşayan Başkan Zeybek, organ nakli bekleyen Mustafa'ya acil şifalar dileyerek tedavi sürecinde ailenin yanında olduğunu söyledi. Başkan Zeybek, "Mustafa'mızın talebi bize ulaştı. Bizde yerine getirmek ve gönlünü almak istedi. Arkadaşlarımızda hem eğlendirdiler hem de memnun ettiler. İnşallah en kısa sürede Mustafa sağlığına kavuşur" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Afyon, EFE, Güncel
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