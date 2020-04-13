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Organ nakli bekleyen minik Mustafa'nın hayali gerçek oldu

Organ nakli bekleyen minik Mustafa'nın hayali gerçek olduAFYONKARAHİSAR'da rahatsızlığı nedeniyle böbrek nakli bekleyen 5 yaşındaki Mustafa Kemal Akkaz'ın, zeybek hayali gerçek oldu.

13.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:06
Organ nakli bekleyen minik Mustafa'nın hayali gerçek oldu
AFYONKARAHİSAR'da rahatsızlığı nedeniyle böbrek nakli bekleyen 5 yaşındaki Mustafa Kemal Akkaz'ın, zeybek hayali gerçek oldu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, belediyenin Efeler ekibiyle evinde ziyaret ettiği minik Mustafa'ya zeybek kıyafeti hediye etti. Selçuklu Mahallesi'nde oturan Halime ve Volkan Akkaz çiftinin böbrek nakli bekleyen oğlu Mustafa Akkaz, sosyal medya üzerinden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e çağrıda bulunarak, zeybekleri mahallesine davet etti. Minik Mustafa'nın çağrısını karşılıksız bırakmayan Başkan Zeybek, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş ile birlikte Mustafa'ya sürpriz yaptı. Başkan Zeybek, belediyenin Efeler ekibiyle Mustafa'nın hayalini gerçekleştirdi. Mustafa'ya zeybek elbisesi hediye eden Başkan Zeybek, çeşitli hediyeler de verdi.
Karşısında Zeybek ekibini ve Başkan Mehmet Zeybek'i gören minik Mustafa ve ailesi ise şaşkınlık yaşadı. Başkan Mehmet Zeybek ve beraberindekilere teşekkür eden minik Mustafa'nın babası Volkan Akkaz, oğlunun çok mutlu olduğunu söyledi. Minik Mustafa da Başkan Zeybek'in kendisine hediye ettiği elbiseyi giydi. Başkan Zeybek'i ve Zeybek ekibini alkışlayarak teşekkür eden Mustafa'nın mutluluğu memnun etti. Minik Mustafa, Zeybek ekibine "Nasılsınız?", "Merhaba efeler" diyerek seslendi. Minik Mustafa'yı mutlu etmenin sevincini yaşayan Başkan Mehmet Zeybek, organ nakli bekleyen Mustafa'ya acil şifalar dileyerek tedavi sürecinde ailenin yanında olduğunu söyledi. Başkan Zeybek, "Mustafa'mızın talebi bize ulaştı. Biz de yerine getirmek ve gönlünü almak istedi. Arkadaşlarımız da hem eğlendirdi hem de memnun etti. İnşallah en kısa sürede Mustafa sağlığına kavuşur" dedi. Organ nakli bekleyen minik Mustafa’nın hayali gerçek oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Zeybek, Güncel
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