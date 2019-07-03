03.07.2019 11:00
Haberler» Güncel» Haber

Organ ticareti yapanlara yönelik operasyon - İSTANBUL

İstanbul'da organ ticareti yapanlara yönelik operasyonda, biri doktor 2 kişi tutuklandı.

İstanbul'da organ ticareti yapanlara yönelik operasyonda, biri doktor 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin Esenyurt'taki bir özel hastanede, sahte belge düzenleyerek organ nakli yaptırdığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 21 Haziran'da operasyon düzenleyen ekipler, nakil ameliyatını yapacak olan Doç. Dr. Hayri G, organ vericisi Suriyeli Ahmet Z, organ alıcısı İsrailli Nimer H. ve tercüman Yusuf E'yi gözaltına aldı.
İncelemelerde, nakil olacak olan İsrailli Nimer G'nin ameliyatı yapacak olan doktora 35 bin dolar, hastaneye ise 10 bin dolar vereceği tespit edildi.
Şüphelilerden Yusuf E. savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakılırken Nimer H. ise sınır dışı edildi.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Hayri G. ve Ahmet Z. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Organ ticareti yapanlara yönelik operasyon - İSTANBUL
Kaynak: AA
İstanbul, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:59   DHA DIŞ - Aralıklı oruç, tip 2 diyabete karşı koruyucu olabilir
11:58   Melike'den 9 gündür haber alınamıyor
11:57   BAKAN SOYLU: PRENSİBİMİZ DÜZENLİ GÖÇÜ YÖNETMEK, DÜZENSİZ GÖÇÜ ENGELLEMEK ÜZERİNEDİR
11:57   Başkan Akın Turgutlu için projeleri sıraladı
11:57   Başkan Özcan, OSB başkanlığına yeniden seçildi
11:57   Sıcak havalarda serinleten lezzet: Mor reyhan şerbeti
11:57   Almanya'ya yabancı kalifiye elemen getirmek zorundayız