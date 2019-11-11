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'Organ ve Doku Bağışı' konulu panel yapıldı

Erdek İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 'Organ Bağışı' konulu panel düzenlendi.

11.11.2019 14:13 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:18'Organ ve Doku Bağışı' konulu panel yapıldı
İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 'Organ Bağışı' konulu panel düzenlendi.

Erdek İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından konu ile ilgili yapılan bilgilendirme eğitimi, İlkokulu öğretmenleri öncülüğünde öğrenciler tarafından şiir, skeç ve tiyatro gösterileri devam etti. Panelin sonunda, Erdek'de farkındalık ve bilinç oluşturmak için Organ ve Doku Bağışı konulu, öğrenciler arasında düzenlenen, şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

"Organ ve Doku Bağış Haftası" nedeniyle Öğretmenevi Konferans Salonunda ki panele, Erdek İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Ekiz, Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, Erdek İlçe Jandarma Komutanı J.Yzb. Halil İbrahim İlanku, Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dilek Işıktaş, Erdek Mal Müdürü Ünal Kaya, Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ali Büyüktaş, Erdek Gençlik Hizmetleri ve İlçe Müdürü Salman Koçu ile çeşitli okullardan öğrenciler katıldı. - BALIKESİR

Halitpaşa, Erdek, Güncel

Kaynak: İHA

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