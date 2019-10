Organiclick Dijital Pazarlama Ajansı Dünyaya Açılıyor

Kreatif çözümlerle performansa dayalı sonuçlar elde edilmesine yardımcı olan deneyimli Organiclick ekibi, kurulduğu Haziran 2019'dan bu yana 50 farklı sektörden 200'den fazla markaya hizmet veriyor. Kısa sürede edindiği başarıyla dijital pazarlama markaları arasında uluslararası arenaya açılan ender firmalardan olan Organiclick, yerel ve global markalar için çalışmaya devam ediyor.

Yenilikçi Çözümlerle Dijital Pazarlamada Farklı Bir Deneyim

Dijital pazarlama ve SEO alanlarında faaliyet gösteren Organiclick, başarılı sonuçlar için 360 derece dijital pazarlama projeleri hazırlıyor. Klasik ajans deneyiminin dışında yeni nesil çözüm ortaklığı sunan marka, dahil olduğu projeleri sahiplenerek etkileşim yaratmayı hedefliyor. Organiclick imzalı dijital pazarlama çalışmaları, en kısa sürede hedef kitleye ulaşarak etkileşim yaratıyor ve böylece müşterilerin bütçeyi doğru/efektif şekilde değerlendirmesini sağlıyor. Her biri alanında deneyimli Organiclick ekibi, arama motorlarını anlama ve yorumlama konusunda devamlı olarak testler yaparak algoritmanın taleplerini araştırıyor. Bu sayede Organiclick, gelişen teknoloji ve değişen sistemler doğrultusunda kendini yenileyen, pazarlama alanının ihtiyaçlarına yönelik inovatif çözümler üretiyor.

Organiclick Çalıştığı Markalara 1 Milyarı Aşkın Trafik Sağladı

Organiclick, bugüne kadar çalışmalarını yürüttüğü markalara 1 milyarı aşkın trafik sağladı. Her sektörün ihtiyacına özgün çözümler üreten dijital performans ajansı, çalışmalarına sektör analizi ile başlıyor. Ardından markanın dijital kanallarıdaki eksikliklerini tespit ediyor ve bu eksiklikleri tamamlamak üzere yol haritası oluşturuyor. Aylık hedeflere yönelik oluşturulan strateji kapsamında yürütülen çalışmaların etkisi düzenli olarak ölçümleniyor ve raporlanıyor. Organiclick, ayrıca çalıştığı markaların bünyesinde bulunan çalışanlara özel eğitimler vererek dijitalleşme süreçlerine katkıda bulunması ile öne çıkıyor. SEM, SMM ve UX çalışmalarının SEO'da önemini gözeterek geliştirdiği kapsamlı projelerle arama motoru optimizasyonunu tamamlayan Organiclick, başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Organiclick Hakkında

"Enhances Your Brand's Digital Visibility" sloganıyla yola çıkan Organiclick'in kuruluş merkezi Bakırköy ve Şişli bölgeleri. Organiclick'in profesyonel ekibinde dijital pazarlamanın her alanından en az iki uzman yer alıyor. Türkiye'de tek olan Google SMB Premier Ajansı EG'nin SEO Yöneticisi Can Cankıran tarafından kurulan dijital performans ajansı; kaliteli içerik, başarılı kullanıcı deneyimi ve yüksek etkileşim hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Kültür Üniversitesi, Dijital Akademi gibi eğitim kuruluşlarında verdiği uzman eğitimleri ile tanınan Cankıran, sektörel tecrübesini Organiclick çatısı altında müşterileri ile paylaşıyor.