Organik Arı Kovanı Dağıtıldı

06 Aralık 2018 Perşembe 16:09



06 Aralık 2018 Perşembe 16:09

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından arıcılara organik arı kovanı dağıtımı gerçekleştirildi.İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, "Organik Badem Üretiminin Adıyaman İli Ekonomisine Katkılarının Arttırılması" projesi kapsamında, 10 arıcıya 30'ar adet organik arı kovanı verildi.Gerçekleştirilen arı kovanı dağıtım programına Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Nihat Yılmaz, Enstitü Müdürü Türker Yener, Enstitü Müdür Yardımcısı Atilla Öztokmak ve kurum personeli katıldı. - ADIYAMAN