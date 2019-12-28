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Organik restoran

İzmir'in Selçuk ilçesinde 1986'dan beri gıda işiyle uğraşan Durmuş ailesi, Karşıyaka'da organik kahvaltı ve dünya mutfağı konseptli bir restoran açtı.

28.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:59 Organik restoran
'in ilçesinde 1986'dan beri gıda işiyle uğraşan Durmuş ailesi, 'da organik kahvaltı ve dünya mutfağı konseptli bir restoran açtı.

Selçuk ilçesinde 1986'dan beri gıda işiyle uğraşan Durmuş ailesi, restoran açmanın heyecanını yaşadı. Organik kahvaltı ve dünya mutfağı konseptli restoranda gıda mühendisleri de görev alırken, açılış için bir tören düzenlendi.

Açılışta konuşan Barış Durmuş, 1.5 yıllık hazırlık aşamasından sonra restoranı hizmete açtıklarını belirterek, "Kahvaltı ve dünya mutfağı üzerine güzel bir araştırmanın sonucunda 35 yıllık deneyimi de içene katarak sağlıklı ve organik ürünleri kullanmak şartıyla güzel bir menü oluşturduk. Gıda mühendislerinden oluşan ekibimizle, helva, kavurma, pastırma gibi kahvaltılık ağırlıklı ürünlerde mümkünse içerisinde katkı maddesi olmayan reçeteleri bir araya getirdik" dedi.

Organik ürünler kapsamında prosedürleri tamamladıklarını belirten Gıda Yüksek Mühendisi Gülşah Arslan ve Gıda Mühendisi Buse Kavruk, "Burası ikili konseptli çalışıyor. Biri şarküteri ve kahvaltı diğeri restoran ayağıdır. Biz özellikle şarküteri alanında ürünlerin organik olması için çalışma yürüttük. Organik ürünlerin üretimini yaptırdık. Organik bulamadığımız ürünlerde ise Türkiye'nin dört bir yanında doğal ürünleri araştırıp getirttik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Barış Durmuş, eşi Feray Durmuş ve baba Kamil Durmuş birlikte kurdelayı keserek Naturalınn Organıc Flavors isimli Restoran'ın açılışını gerçekleştirdi. - İZMİR

Karşıyaka, Selçuk, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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