Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Organik sera karpuzunda hasat heyecanı

- Organik sera karpuzunda hasat heyecanı Döllenmesi için bal arısı kullanılıyor kilogramı 5 TL'den satılıyor Dikimi bakımı kolay, masrafı yok Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Şubat ayında ekimi yapılan sera karpuzu, 2 hafta içerisinde hasat edilecek.

09.04.2020 12:23 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:26
- Organik sera karpuzunda hasat heyecanı
Döllenmesi için bal arısı kullanılıyor kilogramı 5 TL'den satılıyor
Dikimi bakımı kolay, masrafı yok
ANTALYA - Antalya 'nın Gazipaşa ilçesinde Şubat ayında ekimi yapılan sera karpuzu, 2 hafta içerisinde hasat edilecek. Döllenmesi için bal arısı kullanılan karpuzlar tüketiciye de sağlıklı ürün garantisi vaadediyor.
Memur olduğu için babasından kalan seraya çok vakit ayıramayan Talip Özgen, turfanda sebze üretimini bırakıp az vakit alan, üretimi kolay ürünlere yönelen Özgen, son iki yıldır serada karpuz üretmeye başladı. Karpuzları Şubat ayında toprakla buluşturduğunu ve yaklaşık 2 hafta içinde hasat yapmaya hazırlandıklarını belirten Özgen, karpuz üretiminin masrafsız ve kolay olduğunu söyledi.
Komşularından görüp başladı
Serada karpuzu komşularından gördüğünü belirten Özgen, "Şubat ayının başında dikiyorum, aşağı yukarı Nisan ayı içerisinde hasat ediyorum. 2 hafta içinde karpuzun hasatına başlayacağız. Geliri güzel, fazla masraflı olmayan, hiçbir kimyasal madde kullanmadan ürettiğimiz karpuzlarımız bizim için ek bir gelir. Fazla vakti olmayan insanlar için de tavsiye ederim" dedi.
Bal arısı kullanılıyor
Karpuzun döllenmesi için bal arısı kullandıklarını belirten Özgen, "Tüketicilerimizin de gönül rahatlığı ile bu karpuzu tüketebileceğini söyleyebilirim. Karpuzun döllenebilmesi için normalde hava sıcaklığının 30 derece civarında olması gerekiyor ancak biz kış şartlarında sera içerisinde üretiyoruz. Bunun için de döllenmeyi kolaylaştırmak için arı kullanıyoruz. Bildiğimiz kovan, bal arısı kullanıyoruz. Bu şekilde döllenme sağlıyoruz. Herhangi bir kimyasal madde kullanılmıyor. Bu anlamda çok güvenilir bir gıda" diye konuştu.
Özgen ithal karpuzun kilosunun bu günlerde 3.5-4 liradan, yerli karpuzun ise 5 liradan satıldığını söyledi. Organik sera karpuzunda hasat heyecanı

Kaynak: İHA

Etiketler: Gazipaşa, Antalya, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Ekonomi
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek Ekonomi
Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek
Çorumlu girişimci, dezenfekte kabini geliştirip seri üretime başladı Ekonomi
Çorumlu girişimci, dezenfekte kabini geliştirip seri üretime başladı
75 yıldır böylesi yaşanmadı! Korona Fransa ekonomisine darbe vurdu Ekonomi
75 yıldır böylesi yaşanmadı! Korona Fransa ekonomisine darbe vurdu
Dünya Bankası, Türkiye’nin 2020 büyüme beklentisini düşürdü Ekonomi
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini düşürdü
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Ekonomi
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Et ve Süt Kurumu’ndan ’Depolarındaki etler çürüdü’ iddiasına yanıt Ekonomi
Et ve Süt Kurumu'ndan "Depolarındaki etler çürüdü" iddiasına yanıt
Haberler ›› Ekonomi ››Organik sera karpuzunda hasat heyecanı - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:24: PepsiCo Türkiye'den Kovid-19'la mücadeleye 12 milyon TL'yi aşan katkı - Ekonomi 13:18: Piyasalarda gün ortası - Ekonomi 13:16: Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Ekonomi 13:12: Türkiye'nin enerjisine 1,5 milyar dolarlık yatırım - Ekonomi 13:10: Bakan Dönmez Kovid-19 nedeniyle vefat eden teknikerin ailesine başsağlığı diledi - Ekonomi 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor 12:23: Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü - Ekonomi 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu - Haberler 12:04: Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı - Haber 11:40: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi