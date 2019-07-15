15.07.2019 12:15
Haberler» Güncel» Haber

Organizatörler, kaçakları bırakıp kaçtı

Organizatörler, kaçakları bırakıp kaçtı

VAN'da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan Afganistan ve Bangladeş uyruklu 37 kaçak, organizatörler tarafından mahalleye terk edildi.

VAN'da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan Afganistan ve Bangladeş uyruklu 37 kaçak, organizatörler tarafından mahalleye terk edildi.
? İpekyolu ilçesi Cevdet Paşa Mahallesi'nde yaşayanlar, gece saatlerinde sokakta kalabalık bir grubu görünce, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, duvar dibine sığınarak gecenin karanlığında bekleyen 37 kişinin Afganistan ve Bangladeşli olduğunu belirledi. Yurda yasa dışı yollarla girdikleri saptanan kaçakların, organizatörler tarafından minibüsle getirilip mahalleye bırakıldığı tespit edildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçaklar, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Polis, kaçakları bırakan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.


- Van
Kaynak: DHA
Afganistan, Bangladeş, İpekyolu, Van, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:36   Alaaddin Keykubat Üniversitesi 15 Temmuz'u unutmadı
12:36   Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 16 gözaltı
12:36   Beyşehir'de doğaseverler şehitler anısına dağa tırmandı
12:36   S-400'lerin intikali devam ediyor
12:35   Bolu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde şehitler ziyaret edildi
12:35   Antalya'nın "Paşası" Expo Performans Merkezi'nde sahneye çıkıyor
12:35   15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını