Organize kopyacılar yakalandı
Organize kopyacılar yakalandı Hakkari'de Motorlu Taşıt Sürücü Adayı Sınavı için alınan emniyet tedbirlerinde, üzerinde kopya çekmeye yarayan düzenek olan 1 şahıs tespit edildi.
10.03.2020 18:08 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:10
Organize kopyacılar yakalandı
HAKKARİ - Hakkari 'de Motorlu Taşıt Sürücü Adayı Sınavı için alınan emniyet tedbirlerinde, üzerinde kopya çekmeye yarayan düzenek olan 1 şahıs tespit edildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 7 Mart 2020 tarihinde yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Adayı Sınavı için alınan emniyet tedbirlerinde, üzerinde kopya çekmeye yarayan düzenek olan 1 şahsın tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğümüzce kopya düzeneği ile yakalanan şahsın iletişim kurmaya çalışmak istediği şahıs ya da şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; sınav merkezi yakınında park halindeki bir araç içerisinde olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 3 şahıs daha tespit edilmiştir. Şahıslar üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda, kopya çekmeye yarayan düzenek ile düzenek yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir. Yakalan şahıslara '6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun' hükümleri gereğince 'ses ve görüntü kaydetmek suretiyle kopya çekmek' suçundan adli işlem başlatılmış olup, soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.
HAKKARİ - Hakkari 'de Motorlu Taşıt Sürücü Adayı Sınavı için alınan emniyet tedbirlerinde, üzerinde kopya çekmeye yarayan düzenek olan 1 şahıs tespit edildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 7 Mart 2020 tarihinde yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Adayı Sınavı için alınan emniyet tedbirlerinde, üzerinde kopya çekmeye yarayan düzenek olan 1 şahsın tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğümüzce kopya düzeneği ile yakalanan şahsın iletişim kurmaya çalışmak istediği şahıs ya da şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; sınav merkezi yakınında park halindeki bir araç içerisinde olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 3 şahıs daha tespit edilmiştir. Şahıslar üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda, kopya çekmeye yarayan düzenek ile düzenek yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir. Yakalan şahıslara '6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun' hükümleri gereğince 'ses ve görüntü kaydetmek suretiyle kopya çekmek' suçundan adli işlem başlatılmış olup, soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Organize kopyacılar yakalandı
Manşet
Haberler
Haberler
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Haberler
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Haberler
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Haberler
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
Haberler
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan merak edilen soruya yanıt: Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?
Haberler
Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı
Haberler
Rizeli işletmeci kafeteryasına ismini verdiği 'vosvosları' tabelasına kondurdu