Organize sanayi bölgeleri yeşil ile buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 164 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve 4 sanayi sitesinde yaklaşık 250 bin fidanın dikileceğini belirterek, "Sanayinin teknolojik dönüşümü kadar çevre dönüşümünü de önemsiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı Yeşil OSB vizyonumuzla yürütüyoruz. Mevcut OSB'lerin çevreye duyarlı ve kaynak verimliliği yüksek eko-endüstriyel parklara dönüştürülmesini, yeni inşa edilecek sanayi bölgelerinin de bu vizyonla tasarlanmasını amaçlıyoruz." dedi.Bakan Varank, Tarım ve Orman Bakanlığının Geleceğe Nefes Projesi kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğine Konya 'dan katıldı.Bu kapsamda, Konya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ağaçlandırma sahasında bin 111 fidan saat 11.11'de Bakan Varank'ın katılımıyla düzenlenen törenle toprakla buluşturuldu. Alandaki ilk fidanı diken Varank, ardından bunlara can suyu verdi.Varank, burada yaptığı konuşmada, 81 ilde 2023 noktada 3 saat içinde 11 milyon fidanın toprakla buluşmasıyla "geleceğe nefes" olunacağını, bin 111 tanesi Konya OSB'de olmak üzere kentte 531 bin 353 fidanın dikileceğini söyledi."Çevre hassasiyeti yapay bir siyasi anlayışla mücadele ediyoruz"Varank, eğitim, sağlık, ulaştırma ve sanayi gibi alanların yanı sıra Türkiye'yi çevre anlamında da ihmal etmediklerini vurgulayarak, ülkedeki orman varlığının bakım, rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmalarıyla her geçen yıl arttığını, 1999'da 20,8 milyon hektar olan orman varlığının, 2018'de 22,6 milyon hektara ulaştığını ifade etti.Türkiye'nin son 20 yılda dünya genelinde orman varlıklarını artıran birkaç ülkeden biri olduğuna dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:"Biz böyle bir yeşil seferberliğinin içindeyken kendisine sözüm ona çevreci diyenlerin hükümetimize, devletimize yönelik saldırılarını hep birlikte gördük. İşte Gezi Parkı olaylarında birkaç ağaç için sokak olayları çıkarıp, ülkemizi sözüm ona dünyaya şikayet etmeye çalışanların artan orman varlığıyla ilgili tek bir sözünü duyamazsınız. Bugün 11 milyon fidanın dikimine öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetimizi, çevre konusunda karalamaya çalışanların, dağda sigara izmaritleri topluyorlar diyerek ormanlarımızı yakan vahşi terör örgütü PKK'yı ekolojik örgüt ilan ettiklerini gördük. Temel atmama töreni yaparak dünyanın en absürt ve müsrif olayını gerçekleştirip 'Ağaçların yaprakları beni alkışlıyor' diyenlerin bugün dikilecek 11 milyon fidanı da görmeyeceği kesin. Maalesef her konuda olduğu gibi çevre hassasiyeti de yapay olan bir siyasi anlayışla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bugünkü fidan dikim seferberliğimiz bu siyasi anlayışa en güzel cevap olacak."OSB'lere eko-endüstriyel park modeliSanayi ve Teknoloji Bakanlığının Geleceğe Nefes kampanyasına ilk destek veren kurumlardan biri olduğunu anımsatan Varank, OSB'lerin bu kampanyaya katılımını çok önemsediğini dile getirdi. Bakan Varank, "Bugün inşallah 164 OSB ve 4 sanayi sitesinde yaklaşık 250 bin fidan toprakla buluşacak." dedi.Varank, OSB'lerin kuruluşunda çevre hassasiyeti olduğunun altını çizerek, "Sanayinin teknolojik dönüşümü kadar çevreci de dönüşümünü de önemseyen bakanlığız. Bu konudaki çalışmalarımızı Yeşil OSB vizyonumuzla yürütüyoruz. Mevcut OSB'lerin çevreye duyarlı ve kaynak verimliliği yüksek eko-endüstriyel parklara dönüştürülmesini, yeni inşa edilecek sanayi bölgelerinin de bu vizyonla tasarlanmasını amaçlıyoruz.Çıktıların girdiye dönüştüğü, kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilen, yemyeşil OSB'lerle Türkiye'yi çevreci üretimde de dünyaya örnek bir ülke yapmak istiyoruz." diye konuştu."Çevreci çalışmalara imza atıyoruz"Varank, bakanlık ve ilgili kuruluşlarının çevre konusunda yaptığı çalışmalara da değinerek, TÜBİTAK'ın küresel iklim değişikliği başta olmak üzere çevre sorunlarına çözüm üretmek için aktif çalışmalar yürüttüğünü, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsünün de Ulusal Temiz Üretim Merkezi görevini icra ettiğini, içme suyu kaynaklarının, göl ve nehirlerin su kalitesini iyileştirmek için Havza Koruma Eylem Planları yaptıklarını ve hassas alanlar belirlediklerini anlattı.Varank, dünyada sayılı ülkelerde ticari amaçla üretilen Yerli Baca Gazı Analizörü'nün de milli imkanlarla üretildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:"Ayrıca kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimizle de çevreci çalışmalara imza atıyoruz. Örneğin, Mevlana Kalkınma Ajansımız vasıtasıyla bölgemizdeki toprak erozyonunu önlemek ve bitki örtüsünü canlandırmak adına önemli projeler geliştirdik ve destekler sağladık. Bu sayede yaklaşık 30 bin dekar alanda 530 bin ağaç dikildi. Diğer yandan KOP Bölge Kalkınma İdaremiz de toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için ciddi projeler yürütüyor. 729 milyon liralık yatırımla bölgede su kayıplarına neden olan açık kanal ve klasik sulama şebekelerini, su tasarrufu sağlayan basınçlı modern şebekelere dönüştürdük. Bu sayede 121 bin hektar alanda modern ve tasarruflu su kullanımına imkan sağlayan sulama sistemlerini tesis ettik. Yine KOP KÖSİP projeleriyle rehabilite edilen 84 bin hektar alanda da sulama suyundan yıllık yüzde 40 oranında, yani 240 milyon metreküp tasarrufu sağladık.""Doğaya sözde değil özde sahip çıktık"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da "Biz sadece doğayı ve çevreyi sevmekle ya da sözle korumaktan bahseden bir iktidar değiliz. Biz bugüne kadar dünyada diktiğimiz fidanlar bakımından 3'üncü sıradayız. Fidan dikme ve orman sayısını artıran ülkeler arasında dünyada üçüncüyüz. 17 yıllık AK Parti iktidarımız döneminde doğaya ve çevreye sözde değil özde sahip çıktık." diye konuştu.OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ise "Bugün tarihi bir seferberliğe şahit oluyoruz. 81 ilin tamamında fidan dikme seferberliğine Konya olarak güçlü destek vermekteyiz. İnşallah bu kapsamda ülke olarak bir rekor elde edeceğiz." dedi.Programa Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ile çok sayıda davetli katıldı.Konuşmaların ardından Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen programa canlı bağlandı. Varank, kampanyanın Konya ayağıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi vererek, yetkililerle konuştuğunu, yıl sonuna kadar dikilecek fidan sayısını 3 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Bunun üzerine Erdoğan, "Konya'ya da bu yakışır." değerlendirmesinde bulundu.Konya'da fidan dikim etkinliğinde adeta bir düğün havası yaşandığına işaret Varank, katılımcılara düğün pilavı ikram edildiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Konya'da düğün pilavı, burada biz ne yapacağız. Daha sonra kazasını yaparız." dedi.