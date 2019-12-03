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Organize sanayi bölgelerine ortak itfaiye birimi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'in talebiyle, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile Organize Sanayi Bölgelerinin başkanları bir araya gelecek.

03.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:23Organize sanayi bölgelerine ortak itfaiye birimi
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'in talebiyle, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile Organize Sanayi Bölgelerinin başkanları bir araya gelecek.

Toplantının amacı geçtiğimiz günlerde Düzce 1. OSB'de yaşanan yangında Düzce Belediyesi itfaiye biriminde bulunmayan teknik ekipmanlar dolayısıyla çevre illerden yardım istenmesi ve müdahalede gecikilmesi ile ortaya çıkan sanayi bölgelerine özel ekipmanlara sahip itfaiye biriminin kurulması gündeme alınacak. Bölgede güçlenen sanayi kuruluşları ve artan ihtiyaca karşılık verebilecek ekipmanlar ile konusunda uzman personellerin istihdam edilmesi planlanan birimin ilgili bakanlıklar düzeyinde girişimlerin hızlıca yapılarak bir an önce Düzce sanayicisine kazandırılması hedefleniyor. - DÜZCE

İtfaiye, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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