Organize sanayi bölgelerinin müdürleri Mersin'de bir araya geldi
Organize Sanayi Bölge (OSB) müdürleri, Mersin'de sektör değerlendirme toplantısı yaptı.
14.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:38
Organize Sanayi Bölge (OSB) müdürleri, Mersin 'de sektör değerlendirme toplantısı yaptı.
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinden (MTOSB) yapılan açıklamaya göre, toplantı Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Denetim Kurulu Üyesi Sabri Tekli yönetiminde düzenlendi.
Toplantıya, Aksaray OSB Bölge Müdürü Ayhan Ermiş, Amasya OSB Bölge Müdürü Yakup Sarıcaoğlu, Merzifon OSB Bölge Müdürü Hasbi Altuntaş, Silifke OSB Bölge Müdürü Ali Kıl, Tarsus OSB Bölge Müdürü Caner Özcan ve MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz katıldı.
Katılımcılar, toplantının ardından "Türkiye'nin Geleceğinde Biz de Varız" projesi kapsamında kurulan robotik kodlama atölyesi gezdi.
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinden (MTOSB) yapılan açıklamaya göre, toplantı Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Denetim Kurulu Üyesi Sabri Tekli yönetiminde düzenlendi.
Toplantıya, Aksaray OSB Bölge Müdürü Ayhan Ermiş, Amasya OSB Bölge Müdürü Yakup Sarıcaoğlu, Merzifon OSB Bölge Müdürü Hasbi Altuntaş, Silifke OSB Bölge Müdürü Ali Kıl, Tarsus OSB Bölge Müdürü Caner Özcan ve MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz katıldı.
Katılımcılar, toplantının ardından "Türkiye'nin Geleceğinde Biz de Varız" projesi kapsamında kurulan robotik kodlama atölyesi gezdi.
Kaynak: AA
Manşet
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