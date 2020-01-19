Organize suç örgütlerine operasyonlarda senelik bilanço: 1035 tutuklama

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca emniyet ve jandarma ekiplerinin organize suçlarla mücadeleye yönelik geçen yıl yurt genelinde gerçekleştirdiği 560 operasyonda 65'i örgüt elebaşı olmak üzere 1035 kişinin tutuklandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM) birimlerinin 2019'da gerçekleştirdiği operasyonlarla organize suç örgütlerine göz açtırılmadığı belirtildi. KOM birimlerinin organize suç örgütlerinin baskı ve şiddet içeren eylemleri ile yasa dışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarının geçen yıl da aralıksız devam ettiği kaydedildi. Söz konusu örgütlere yönelik geçen yıl yurt genelinde 337'si planlı olmak üzere 560 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 4 bin 367 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 1035'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklananların 65'inin, organize suç örgütlerinin elebaşı olduğu belirtildi. Ayrıca ulusal düzeyde faaliyet gösteren ve aranma kaydı bulunan 3 örgüt elebaşı da KOM birimlerinin çalışması sonucu yakalandı ve tutuklandı. Operasyonlarda; 1964 av tüfeği, 1662 tabanca, 801 kurusıkı tabanca, 47 uzun namlulu silah, çeşitli çaplarda 167 bin 430 fişek, 1144 çek, senet ele geçirildi.

EN ÇOK OPERASYON TEFECİLERE YAPILDI

Emniyet ve jandarma KOM birimlerince mali suçlarla mücadele kapsamında geçen yıl 284'ü planlı olmak üzere 6 bin 946 operasyon düzenlendi. Mali suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda ilk sırayı tefecilere yönelik operasyonlar aldı. Tefecilere yönelik geçen yıl gerçekleştirilen 1178 operasyonda 2 bin 842 şüpheli yakalandı, bunlardan 289'u mahkemece tutuklandı. Tefecilik operasyonlarını 725 operasyonla nitelikli dolandırıcılık, 822 operasyonla sahte para izledi. Operasyonlar sonucu 4 bin 480 şüpheli 'nitelikli dolandırıcılık'tan, 1376 şüpheli 'parada sahtecilik'ten gözaltına alındı. Şüphelilerden 369'u hapis cezasına mahkum edildi.

ANKARA, -