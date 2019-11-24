ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ AYVAZ KORKMAZ CEZAEVİNE KONULDU

Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece kesinleşmiş cezası yüzüne okunarak cezaevine götürüldü.
Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Ayvaz Korkmaz, Çağlayan
'daki İstanbul
Asliyesine sevk edildi. Nöbetçi Mahkemece, "tasarlayarak adam öldürme" suçundan kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası yüzüne okunan Ayvaz Korkmaz, ardından cezaevine konuldu.
Görüntü dökümü:
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-Polis kamerası
-Operasyonun görüntüsü
-Korkmaz'ın emniyetten çıkışı
-Araca bindirilmesi
-Aracın ayrılması
24.11.2019 - 12.42 - Haber Kodu : 191124073
24.11.2019 - 11.27 - Haber Kodu : 191124052
- İstanbul