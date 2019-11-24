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ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ AYVAZ KORKMAZ CEZAEVİNE KONULDU

Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece kesinleşmiş cezası yüzüne okunarak cezaevine götürüldü.

24.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:04ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ AYVAZ KORKMAZ CEZAEVİNE KONULDU

Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece kesinleşmiş cezası yüzüne okunarak cezaevine götürüldü.

Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Ayvaz Korkmaz, 'daki Asliyesine sevk edildi. Nöbetçi Mahkemece, "tasarlayarak adam öldürme" suçundan kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası yüzüne okunan Ayvaz Korkmaz, ardından cezaevine konuldu.

Görüntü dökümü:

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-Polis kamerası

-Operasyonun görüntüsü

-Korkmaz'ın emniyetten çıkışı

-Araca bindirilmesi

-Aracın ayrılması

24.11.2019 - 12.42 - Kodu : 191124073

24.11.2019 - 11.27 - Haber Kodu : 191124052


- İstanbul

Çağlayan, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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