05.07.2019 11:32
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Organize suç örgütü üyeleri adliyeye sevk edildi

Organize suç örgütü üyeleri adliyeye sevk edildi

İstanbul'da, geçtiğimiz günlerde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 20 kişi bu sabah adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da, geçtiğimiz günlerde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 20 kişi bu sabah adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda "Batmanlı Yaşarlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik üç gün önce Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, peş peşe yapılan baskınlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

7 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 44 fişek, 47 kartuş ve 1 el telsizinin de ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüphelilerin polisteki sorguları bugün tamamlandı. Suç örgütü üyesi 20 şüpheli sabah saatlerinde Organize Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi. Polis, aynı operasyon kapsamında aranan suç örgütü üyesi 4 kanun kaçağının yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor . - İSTANBUL
Kaynak: İHA
istanbul, sabah, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:21   Bilecik'te lastiği patlayan tır alev aldı
13:14   Ormanlık alana ekilmiş 512 kök hint keneviri ele geçirildi
13:05   Silahlı uyuşturucu çetesi operasyonunda 6 tutuklama
13:05   74'lük yan kesici yakalandı
13:02   Tayland'ı Mun fırtınası vurdu
13:01   Diyarbakır'da anız yangını
13:00   'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın kayın pederinin ifadeleri ortaya çıktı