06.07.2019 14:09
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Organize suç örgütü üyesi 9 kişi tutuklandı

Organize suç örgütü üyesi 9 kişi tutuklandıİSTANBUL - İstanbul'da, geçtiğimiz günlerde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 20 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Organize suç örgütü üyesi 9 kişi tutuklandı
İSTANBUL - İstanbul'da, geçtiğimiz günlerde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 20 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda "Batmanlı Yaşarlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik geçtiğimiz Salı günü Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, peş peşe yapılan baskınlarda 20 şüpheli yakalanmıştı.
7 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 44 fişek, 47 kartuş ve 1 el telsizinin de ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüphelilerin polisteki sorguları tamamlandıktan sonra dün Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi Hakim karşısına çıkarılan suç örgütü üyesi 20 şüpheliden 11'i 'adli kontrol' tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Çok sayıda suça bulaştıkları ileri sürülen 9 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu.
Öte yandan polis, aynı operasyon kapsamında aranan suç örgütü üyesi 4 kanun kaçağının yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Organize suç örgütü üyesi 9 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA
Gaziosmanpaşa, İstanbul, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:11   Arkadaşını terör propagandası yaptığı için öldüren şahıstan şoke eden sözler: "Onu dili öldürdü,...
15:08   Davetli gibi geldiği düğün evini soyan kadın hırsız kamerada
15:07   Düğün günü kardeşini kaybetti
15:03   Ordu'da yangın paniğe yol açtı
15:01   Yeğeninin kocasını, gözleri önünde öldüren amca tutuklandı
15:01   Sarıgöl'de arı sokma vakaları: 1 ölü, 1 yaralı
15:01   Hayır yemeğine katılan 22 kişi tavuklu pilavdan zehirlendi