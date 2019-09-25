Haberler » Güncel » Haber

Organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü polis 14 şahıs tutuklandı

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 22 şüpheliden 3'ü polis memuru 14'ü tutuklandı. 40 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

25.09.2019 00:46

İstanbul polisi, Fatih'te, aralarında gece kulüplerinin de olduğu çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Fatih bölgesinde faaliyet gösteren bir suç örgütüne yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve fuhuş, kumar, rüşvet, uyuşturucu ticareti ile görevi kötüye kullanma gibi farklı suçlar işlediği tespit edilen 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 20 Eylül'de5'i polis memuru 22 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

40 KADIN SINIR DIŞI EDİLDİ

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü polis memuru 14 kişi tutuklanırken 2' si polis memuru 8 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada, operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 40 kadın ise sınır dışı edildi.

İstanbulİstanbul'da eğlence mekanlarına baskın! Konsomatrisler masaların altından çıktı

Organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü polis 14 şahıs tutuklandı

3. Sayfa, Yaşam, Güncel

YORUMLAR
Son Dakika Güncel Haberleri
01:13 İzmir'de iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı
01:12 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Astana Formatında Rus ve İran'lı mevkidaşlarıyla görüştü
01:12 Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu
01:10 Pamukta yüksek rekolte sevindiriyor
01:02 Türkiye-Rusya-İran Dışişleri Bakanları Toplantısı - NEW
00:50 Denizli'de silahlı kavga: 5 yaralı
00:49 Kendisinden haber alınamayan adam evinde ölü bulundu