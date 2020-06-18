Organize suç şebekesine yönelik operasyon: 15 gözaltı

Muğla'da organize suç şebekesine yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

18.06.2020 21:15 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:51
Muğla'da organize suç şebekesine yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığınca yaklaşık 8 ay önce "küçük yaştaki kız çocuklarının cinsel istismarı" ve "çocuklara uyuşturucu ve uyarıcı madde içirilmesi ve teşvik edilmesi" suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Mağdur kız çocuklarının alınan ifadeleri, fotoğraflı teşhisler, telefon incelemeleri, araştırma ve soruşturmalar ile istihbari çalışmalar sonucunda, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca kimlikleri belirlenen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Bodrum, Milas, Ortaca ve Dalaman'da yaşadıkları belirlenen organize suç örgütünün 15 şüphelisi gözaltına alındı.
Muğla'daki adreslerinde bulunamayan 5 şüpheli ile kent dışında ikamet ettikleri tespit edilen 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Organize suç şebekesine yönelik operasyon: 15 gözaltı

Kaynak: AA

Etiketler: Bodrum, Muğla, Güncel, Haber

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