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Organları 5 hastaya umut oldu

Organları 5 hastaya umut oldu Sivas'ta beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Hülya Şenol'un organları, organ nakli bekleyen 5 hastaya umut olacakSİVAS - Sivas'ta beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Hülya Şenol'un organları, organ nakli bekleyen 5 hastaya umut olacak.

13.11.2019 23:53 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:55
Organları 5 hastaya umut oldu
'ta beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Hülya Şenol'un organları, organ nakli bekleyen 5 hastaya umut olacak
SİVAS - Sivas'ta beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Hülya Şenol'un organları, organ nakli bekleyen 5 hastaya umut olacak.
Giresun'un ilçesinden 10 Kasım günü geçirdiği beyin kanaması sonrası sevk olarak Sivas Numune Hastanesi'ne gelen Hülya Şenol dün öğle saatlerinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ailesi, Hülya Şenol'un organlarını bağışlama kararı aldı. Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'nin koordinasyonunda, Samsun'dan gelen ekibin yaklaşık 3 saat süren operasyonunun ardından, Şenol'un sağ ve sol böbrekleri, karaciğeri, kornea ve kalbi alındı. Organ nakli bekleyen 5 hasta için sağ böbrek, karaciğer ve kornea Samsun'a, sol böbrek Erzurum'a ve kullanılacak olan kalp kapakçıkları ise İstanbul'a gönderildi.
Numune Hastanesi Organ ve Doku Koordinatörü Gülseren Apak, yaptığı açıklamada, "10 Kasım tarihinde Şebinkarahisar ilçesinden beyin kanaması sonucu hastanemize sevkli gelen 54 yaşındaki bir kadın hastamızın sağlık durumu 2 gündür yoğun bakımda takip ediliyordu. Dün öğle saatlerinde hastamızın beyin ölümü gerçekleşti. Aile görüşmemiz sonucunda aile organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan işlemlerin ardından sabah 6 çeyrekte ameliyat başladı. Samsun sağ böbreğini, karaciğerini ve korneasını kendi merkezlerinde kayıtlı olan hastalara götürecek. Sol böbreği Erzurum'a gidecek. Kalbin tamamı çıkarılmasına rağmen kalbin kapakçıkları kullanılacak oda İstanbul da bir hastaya nakil edilecek. Şuan ameliyatlar hala devam ediyor. Organlarımızın tamamının saklama koşullarını sağlayarak nakil merkezlerine gidip hastalara nakledilecekler" dedi.
Organları 5 hastaya umut oldu

Şebinkarahisar, 10 Kasım, Sivas, Genel

Kaynak: İHA


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