27.06.2019 15:18
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Organları 6 kişiye umut oldu

Organları 6 kişiye umut oldu

Balıkesir'de geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden 26 yaşındaki U.İ'nin organları 6 kişiye umut oldu.

Balıkesir 'de geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden 26 yaşındaki U.İ'nin organları 6 kişiye umut oldu.

Geçirdiği trafik kazası sonucu Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan 26 yaşındaki U.İ isimli erkek hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Atatürk Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Fuat Çöken, hastanın ailesi ile görüşerek organ nakli için onay aldı. Ailenin hastanın organ nakli konusunda vasiyeti olduğunu belirterek, nakle tereddütsüz onay verdi. Organ Nakil Koordinatörü Fuat Çöken vakit kaybetmeden gerekli işlemleri yaparak nakil sürecini başlattı. İstanbul Koşuyolu Kalp Araştırma Hastanesi kalp nakli ekipleri Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi böbrek nakli ekipleri ve Bursa Acıbadem Hastanesi karaciğer nakli ekipleri kara yolu ile Balıkesir'e ulaştı. Başarılı geçen operasyon sonucunda beyin ölümü gerçekleşen U.İ'nin kalbi, böbrekleri, karaciğeri ve göz korneaları 6 hastaya umut oldu. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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