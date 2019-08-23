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Organları diğer çocuklara umut olacak

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen iki yaşındaki R.K'nin organları 4 hastaya nakledilecek.

23.08.2019 10:00 Organları diğer çocuklara umut olacak
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen iki yaşındaki R.K'nin organları 4 hastaya nakledilecek.
İlçede evlerinin yakınlarında oyun oynarken dengesini kaybetmesi sonucu su dolu havuza düşen R.K, durumu fark eden mahalle sakinlerince sudan çıkarılarak özel bir hastaneye götürüldü.
Dört gün yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden R.K'nin beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yetkilileriyle görüşen aile üyeleri, çocuğun organlarını bağışladı.
Organlar Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden gelen organ nakil uzmanları tarafından operasyonla alındı.
R.K'nin alınan karaciğer ve böbrekleri İstanbul ve Diyarbakır'daki 4 çocuğa nakledilmek üzere ambulans uçakla götürüldü.

Artuklu, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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