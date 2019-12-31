'Organlarını bağışladığımızı bilse, bize sarılır teşekkür ederdi'

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde beyin ölümü gerçekleşen Aysel Hızlan Çığ'ın (55) tüm organları bağışlandı. Eşi Rıfat Çığ, "Organlarını bağışladığımızı bilseydi, bize sevgiyle sarılır teşekkür ederdi" dedi.

Antalya Muratpaşa'daki evlerinde 26 Aralık günü beyin kanaması geçiren Aysel Hızlan Çığ, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. 5'inci günün sonunda beyin ölümü gerçekleşen Çığ'ın tüm organları, yakınları tarafından bağışlandı. Aysel Hızlan Çığ'ın böbrekleri, karaciğeri ve korneaları alındı. Çığ'ın böbreklerinden biri Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeki bir hastaya; diğer böbreği, karaciğeri ve korneaları AÜ Hastanesi'ndeki uygun hastalara nakledildi.

Eşinin hayat dolu, neşeli bir insan olduğunu söyleyen Rıfat Çığ, "Ailece verdiğimiz kararın onu da mutlu edeceğine inanıyorum. Bağışlanan organları başkalarını yaşatsın, bu bize yeter" dedi. Kendisinin biyolog, eşinin muhasebeci olduğunu aktaran Rıfat Çığ, "Çektiğimiz belgesellere kameramanlık da yapardı. Hayat dolu bir insandı" diye konuştu.

33 yıllık eşini kaybetmenin acısını yaşadığını anlatan Rıfat Çığ, "Çok üzgünüz. Bizler daima organların bağışlanmasının önemli olduğuna inanırdık. Ölenlerin organlarının mutlaka yaşayanlara hayat vermesi gerekliliğine inandık, eşim de yaşadığı dönemlerde aynı şeyleri düşünürdü. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra organlarını bağışlayabileceğimizi öğrendik. Bütün organlarını yüzü de dahil olmak üzere bağışladık. Bunların içerisinden kullanılabilenler alındı, umarım bu organlar bundan sonra başka insanlara mutluluk verir. Bizim acımız onların mutluluğu ile sonuçlanır. Biz de en azından kaybettiğimiz sevgili eşimizin parçalarının hala hayatta olan insanların üzerinde olduğunu düşünerek bundan teselli buluruz" diye konuştu.

'BİLSE, BİZE SARILIR TEŞEKKÜR EDERDİ'

Bu konuda fırsatı olanların hiç durmadan organlarını bağışlamasını isteyen Çığ, şöyle konuştu:

"Organ bekleyen çok hasta var. Onlara büyük bir ışık olur, biz bu ışığın küçük bir bölümünü eşim Aysel ile birlikte yakmak istedik. Aysel, çok neşeli biriydi. Küçüklere örnek olan, herkese sevgisi besleyen biriydi. Ölümünden sonra organlarını bağışladığımızı bilseydi, bize sevgiyle sarılır teşekkür ederdi. Organlarını bağışlarken oğlumun ve eşimin ailesinin onayını aldım, onlar da onay verdi. Başka insanların acılarının sona ermesi, karanlık dünyalarının bir kornea ile aydınlanması söz konusuysa, böyle bir bağışı yapmak tabi ki bizim insanlık görevimiz. Eşimi çok sevdiği Marmaris Armutalan'da yarın ikindi namazı sonrası toprağa vereceğiz."

KKTC Girne Amerikan Üniversitesi'nde psikoloji okuyan oğlu Genco Çığ ise "Annemin aniden rahatsızlandığını 26 Aralık akşamı öğrendim. Ayın 28'inde geldim. Annemi solunum cihazına bağlı gördüm. Benim için zor bir deneyimdi. Annemi öyle görünce çok etkilendim. Babamı bu bağış kararından dolayı çok takdir ediyorum. Her organ bir hayattır. Annemin sağlıklı organları başka insanların mutluluğuna neden olacak, o da beni mutlu edecek. Annemi kaybettim fakat bu sayede başka canlara can katacak" dedi.