Organlarıyla 3 hastaya umut olacak

Denizli'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden kişinin bağışlanan organları, 3 hastaya umut olacak.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim'de kalp krizi sonucu Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan 47 yaşındaki Hüseyin Eskin, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Eskin'in dün beyin ölümünün gerçekleşmesi sonrasında ailesi tarafından bağışlanan böbrekleri ve karaciğeri, sağlık ekiplerince alındı.

Böbrekler İzmir Kent Hastanesi, karaciğer ise Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde organ bekleyen 3 hastaya nakledilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Eskin'in ailesine organ bağışında bulundukları için teşekkür etti.

Denizli'de başlattıkları "Her Bağış Yeni Bir Hayat" projesiyle organ bağışına duyarlılığı artırdıklarını belirten Öztürk, "Projemizin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen Denizli'de yaklaşık 10 bin kişi organ bağışında bulundu." ifadesini kullandı.