Organlarıyla 3 Kişiye Can Olacak

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:24



12 Aralık 2018 Çarşamba 16:24

ÇANAKKALE'de, tedavi gördüğü Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 69 yaşındaki Nezahat Ağırman'ın bağışlanan organlarından iki böbreği ve karaciğeri, nakil bekleyen 3 hastaya can verecek.Gelibolu ilçesine bağlı Kavak köyünde yaşayan evli ve 4 çocuk sahibi Nezahat Ağırman, 3 gün önce yaşadığı bilinç kaybı nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde beyin kanaması geçiren Nezahat Ağırman'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.Organ Nakli İl Koordinatörü Dr. Azem Ülkü, Çanakkale ve Bursa'daki organ nakil merkezleriyle temasa geçti. Dün sabaha karşı Çanakkale ve Bursa'dan gelen ekip, Nezahat Ağırman'ın iki böbreği ile karaciğerini aldı. Böbreklerden biri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, bir böbrek ile karaciğer ise Bursa Acıbadem Hastanesi'ne götürüldü.Herkese örnek olacak duyarlı davranışlarından dolayı merhumenin kederli ailesine başsağlığı dileklerini ileten Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali, yaşama yeniden tutunacak olan hastalara da acil şifalar diledi.- Çanakkale