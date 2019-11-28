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Organlarıyla 4 hastaya umut oldu

İZMİR'in Konak ilçesinde, beyin kanaması geçirip merdivenlerden düştükten sonra tedaviye alındığı hastanede 4 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Mehmet Cüneyt Payzin'in organları, 4 kişiye hayat oldu.

28.11.2019 14:55 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:55Organlarıyla 4 hastaya umut oldu

İZMİR'in ilçesinde, beyin kanaması geçirip merdivenlerden düştükten sonra tedaviye alındığı hastanede 4 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Mehmet Cüneyt Payzin'in organları, 4 kişiye hayat oldu.

Olay, 23 Kasım günü Hatay semtinde meydana geldi. Eşiyle birlikte evine giden 1 çocuk babası Mehmet Cüneyt Payzin, merdivenleri çıkarken beyin kanaması geçirip, düştü. Özel bir enerji şirketinde yöneticilik yapan Payzin, başına darbe aldı. Yaralanan Payzin, eşinin ihbarı üzerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Payzin'in, 4 gün sonra, dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Acı haberi alan Payzin'in yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Organ nakil koordinatörlerinin görüştüğü eşi, Mehmet Cüneyt Payzin'in organlarının bağışlanmasına onay verdi. Bunun üzerine Payzin'in kalbi, karaciğeri ve 2 böbreği ameliyatla alındı. Organlar, Türkiye'nin çeşitli hastanelerinde nakil bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.Organ bağışı yapılan kişilerin isimleri, ailenin isteği üzerine açıklanmadı.



Konak, Güncel

Kaynak: DHA

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